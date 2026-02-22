Rossini Cards, in scena quadri di vita parallela tra passioni e ironia

Nella serata di danza in scena al Teatro Valentino Garavani di Voghera, gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala hanno portato in scena anche alcuni estratti della coreografia di Mauro Bigonzetti su musica di Gioacchino Rossini. Non una storia ma quadri che restituiscono un ritratto del compositore: l’amore per le donne, per la cucina, il gusto per il buffo e per l’assurdo. Con un finale trascinante e contagioso sull'Ouverture de "La gazza ladra". La recensione