Perché non si dovrebbe parlare di cibo “sano”

Alimenti che dovrebbero essere consumati in quantità e con frequenza superiori rispetto ad altri sono spesso categorizzati come “sani”. Tuttavia questo aggettivo potrebbe essere fuorviante e innescare ossessioni o restrizioni in grado di portare verso un’assunzione di cibo sbilanciata, se non dannosa, dovuta all’esclusione di intere categorie di alimenti. Ne parliamo nella nuova puntata di Abissi, la rubrica di Sky tg24 in collaborazione con Animenta