Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Perché non si dovrebbe parlare di cibo “sano”

Federica De Lillis

©Getty

Alimenti che dovrebbero essere consumati in quantità e con frequenza superiori rispetto ad altri sono spesso categorizzati come “sani”. Tuttavia questo aggettivo potrebbe essere fuorviante e innescare ossessioni o restrizioni in grado di portare verso un’assunzione di cibo sbilanciata, se non dannosa, dovuta all’esclusione di intere categorie di alimenti. Ne parliamo nella nuova puntata di Abissi, la rubrica di Sky tg24 in collaborazione con Animenta

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ