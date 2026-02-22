Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Il paradosso di Eco: da paladino anti-social ad hashtag per la Gen Z

Ludovica Passeri

©Getty

Aveva chiesto 10 anni di silenzio dopo la sua morte. Su Instagram e TikTok, però, questa richiesta non è stata rispettata: i suoi interventi sono stati ricondivisi centinaia di migliaia di volte, i suoi libri e i suoi concetti filosofici sono diventati reel da un minuto in tutte le lingue. Citato spesso per la sua critica dei social network - "hanno dato parola a legioni di imbecilli" - in realtà Eco non era un detrattore assoluto delle piattaforme online, piuttosto un irriducibile osservatore

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ