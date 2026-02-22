Il paradosso di Eco: da paladino anti-social ad hashtag per la Gen Z

Aveva chiesto 10 anni di silenzio dopo la sua morte. Su Instagram e TikTok, però, questa richiesta non è stata rispettata: i suoi interventi sono stati ricondivisi centinaia di migliaia di volte, i suoi libri e i suoi concetti filosofici sono diventati reel da un minuto in tutte le lingue. Citato spesso per la sua critica dei social network - "hanno dato parola a legioni di imbecilli" - in realtà Eco non era un detrattore assoluto delle piattaforme online, piuttosto un irriducibile osservatore