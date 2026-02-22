Soft power e cultura pop: come la Cina è diventata cool

Per anni il soft power cinese è passato per panda, cinema patriottico e Istituti Confucio. Oggi invece si gioca su bambole come Labubu e trend come il “Chinamaxxing”: oggetti pop e routine social che raccontano una Cina tecnologica, efficiente, persino cool. Non propaganda classica, ma desiderabilità culturale capace di incidere sull’immaginario globale