Happy Days, a Parma la mostra con i memorabilia della serie cult

“Tutto il mondo di Happy Days”, la serie cult che ci ha insegnato a sognare.

Henry Winkler, l’indimenticabile Fonzie, lo ricorda anche nella prefazione al libro di Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia “La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days” , che sarà presentato durante la fiera: “Happy Days non parlava solo di jukebox, giubbotti di pelle o drive-in, ma di appartenenza, di amicizia, di quel bisogno universale di sentirsi a casa anche quando il mondo cambia”.

La serie andò in onda per la prima volta il 15 gennaio 1974 e da allora non ha mai smesso di abitare l’immaginario collettivo. Una narrazione ambientata negli anni Cinquanta che, grazie a una particolare alchimia narrativa, continua a essere percepita come sorprendentemente contemporanea.

È da questa domanda che prende forma il percorso della mostra ospitata a Mercanteinfiera Primavera.

“E se vi dicessimo che Happy Days non è mai stata soltanto una serie televisiva, ma un luogo della memoria in cui milioni di persone continuano a tornare, anche senza accorgersene?”.

La più grande collezione di memorabilia dedicata alla serie

Realizzata in collaborazione con Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia, la mostra accompagna i visitatori nel cuore di uno degli immaginari televisivi più iconici del Novecento.

Il percorso espositivo ricostruisce le fasi delle riprese e il lavoro quotidiano di attori e produzione, mostrando anche aspetti del dietro le quinte finora poco conosciuti.

In esposizione si trova una ricca selezione di oggetti originali che raccontano come la serie sia diventata molto più di un semplice prodotto televisivo, trasformandosi nel tempo in un vero e proprio stile di vita e in un linguaggio pop condiviso.

Tra i pezzi esposti figurano i copioni di scena, i ciak, la tuta da meccanico di Fonzie e i giubbotti legati ai luoghi simbolo della serie, dall’Arnold’s bar alla Jefferson High, ambientazioni centrali nelle storie di Richie e dei suoi amici. Spicca anche l’orologio da polso dedicato a Fonzie, oggetto-simbolo di un personaggio capace di incarnare ribellione, carisma e ironia, diventando un’icona generazionale.

Accanto a questi compaiono anche action figure dei protagonisti — da Richie a Potsie, da Fonzie alla famiglia Cunningham — insieme a fumetti, materiali editoriali e fotografie che restituiscono la dimensione seriale e domestica di un racconto entrato nelle case di milioni di spettatori.