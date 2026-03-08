Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Happy Days, a Parma la mostra con i memorabilia della serie cult

Serie TV

A oltre cinquant’anni dalla prima messa in onda del 15 gennaio 1974, Happy Days continua a vivere nell’immaginario collettivo. A Mercanteinfiera Primavera, alle Fiere di Parma dal 7 al 15 marzo, la mostra “Dentro Happy Days” curata da Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia invita i visitatori a entrare simbolicamente sul set della serie cult attraverso la più grande collezione di memorabilia dedicata allo storico show televisivo

Happy Days, a Mercanteinfiera la mostra “Dentro Happy Days”

Un mito televisivo che continua a vivere

“Tutto il mondo di Happy Days”, la serie cult che ci ha insegnato a sognare.

A 52 anni dalla prima messa in onda, avvenuta il 15 gennaio 1974, l’iconico show televisivo continua a parlare all’immaginario collettivo.

A Mercanteinfiera Primavera (Fiere di Parma, dal 7 al 15 marzo) la mostra “Dentro Happy Days”, realizzata da Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia, invita il pubblico a entrare idealmente sul set della serie attraverso quella che viene definita la più grande collezione di memorabilia dedicata allo show.

Dentro l’universo di Happy Days

“E se vi dicessimo che Happy Days non è mai stata soltanto una serie televisiva, ma un luogo della memoria in cui milioni di persone continuano a tornare, anche senza accorgersene?”.

È da questa domanda che prende forma il percorso della mostra ospitata a Mercanteinfiera Primavera.

La serie andò in onda per la prima volta il 15 gennaio 1974 e da allora non ha mai smesso di abitare l’immaginario collettivo. Una narrazione ambientata negli anni Cinquanta che, grazie a una particolare alchimia narrativa, continua a essere percepita come sorprendentemente contemporanea.

Henry Winkler, l’indimenticabile Fonzie, lo ricorda anche nella prefazione al libro di Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia “La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days”, che sarà presentato durante la fiera:
“Happy Days non parlava solo di jukebox, giubbotti di pelle o drive-in, ma di appartenenza, di amicizia, di quel bisogno universale di sentirsi a casa anche quando il mondo cambia”.

Approfondimento

Happy Days, la giacca di pelle di Fonzie venduta per 87mila dollari

La più grande collezione di memorabilia dedicata alla serie

Realizzata in collaborazione con Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia, la mostra accompagna i visitatori nel cuore di uno degli immaginari televisivi più iconici del Novecento.

Il percorso espositivo ricostruisce le fasi delle riprese e il lavoro quotidiano di attori e produzione, mostrando anche aspetti del dietro le quinte finora poco conosciuti.

In esposizione si trova una ricca selezione di oggetti originali che raccontano come la serie sia diventata molto più di un semplice prodotto televisivo, trasformandosi nel tempo in un vero e proprio stile di vita e in un linguaggio pop condiviso.

Tra i pezzi esposti figurano i copioni di scena, i ciak, la tuta da meccanico di Fonzie e i giubbotti legati ai luoghi simbolo della serie, dall’Arnold’s bar alla Jefferson High, ambientazioni centrali nelle storie di Richie e dei suoi amici. Spicca anche l’orologio da polso dedicato a Fonzie, oggetto-simbolo di un personaggio capace di incarnare ribellione, carisma e ironia, diventando un’icona generazionale.

Accanto a questi compaiono anche action figure dei protagonisti — da Richie a Potsie, da Fonzie alla famiglia Cunningham — insieme a fumetti, materiali editoriali e fotografie che restituiscono la dimensione seriale e domestica di un racconto entrato nelle case di milioni di spettatori.

Approfondimento

Happy Days festeggia 51 anni. LA FOTOSTORIA e il cast

Il mito pop che ha raccontato un’America da sogno

L’insieme di questi oggetti di culto riaccende la memoria delle 255 puntate di Happy Days e mostra come la serie abbia attraversato diversi media, sedimentandosi nella memoria collettiva come uno dei grandi miti pop del Novecento.

Come ricorda Max Pezzali nella postfazione del volume dedicato alla serie, i colori di Happy Days hanno raccontato un’America diversa: non quella della guerra del Vietnam o delle tensioni sociali, ma quella dei sogni, delle opportunità e del rock’n’roll.

Un’America fatta di motori rombanti, giubbotti di pelle e cardigan, famiglie unite e milk-shake alla fragola. Un immaginario che continua ancora oggi a parlare al pubblico e che ha trasformato la serie in un luogo della memoria condivisa, capace di farci tornare — almeno per un momento — alla ricreazione nel tempo della vita.

Approfondimento

Happy Days, Bryce Dallas Howard non ha mai visto telefilm del padre

Spettacolo: Ultime notizie

Ornella Vanoni, su Sky Classica il film concerto dell’ultimo tour

Musica

Domenica 8 marzo alle 21.45 Sky Classica propone in prima visione il film concerto Un filo di...

Mimì & Teo alla Scala, la serie per bambini debutta con Rossini

Spettacolo

Il Teatro alla Scala amplia la sua offerta dedicata al pubblico più giovane con Mimì & Teo,...

Love Me Love Me 2: Prime Video annuncia il nuovo film

Cinema

Prime Video annuncia Love Me Love Me 2, secondo capitolo della saga young adult tratta dal...

Rossella Essence: "In musica vince originalità in amore la resistenza"

Fabrizio Basso

Bryan Cranston compie 70 anni, i suoi ruoli più famosi

Spettacolo

Compie 70 anni Bryan Cranston: l’attore, regista e produttore televisivo statunitense è nato a...

13 foto
Mandatory Credit: Photo by Chelsea Lauren/Shutterstock (15482943te) Bryan Cranston presents the award for Outstanding Talk Series 77th Primetime Emmy Awards, Show, Los Angeles, California, USA - 14 Sep 2025

Spettacolo: Per te