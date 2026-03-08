Happy Days, a Parma la mostra con i memorabilia della serie cult

A oltre cinquant’anni dalla prima messa in onda del 15 gennaio 1974, Happy Days continua a vivere nell’immaginario collettivo. A Mercanteinfiera Primavera, alle Fiere di Parma dal 7 al 15 marzo, la mostra “Dentro Happy Days” curata da Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia invita i visitatori a entrare simbolicamente sul set della serie cult attraverso la più grande collezione di memorabilia dedicata allo storico show televisivo
Happy Days, a Mercanteinfiera la mostra “Dentro Happy Days”
Un mito televisivo che continua a vivere
“Tutto il mondo di Happy Days”, la serie cult che ci ha insegnato a sognare.
A 52 anni dalla prima messa in onda, avvenuta il 15 gennaio 1974, l’iconico show televisivo continua a parlare all’immaginario collettivo.
A Mercanteinfiera Primavera (Fiere di Parma, dal 7 al 15 marzo) la mostra “Dentro Happy Days”, realizzata da Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia, invita il pubblico a entrare idealmente sul set della serie attraverso quella che viene definita la più grande collezione di memorabilia dedicata allo show.
Dentro l’universo di Happy Days
“E se vi dicessimo che Happy Days non è mai stata soltanto una serie televisiva, ma un luogo della memoria in cui milioni di persone continuano a tornare, anche senza accorgersene?”.
È da questa domanda che prende forma il percorso della mostra ospitata a Mercanteinfiera Primavera.
La serie andò in onda per la prima volta il 15 gennaio 1974 e da allora non ha mai smesso di abitare l’immaginario collettivo. Una narrazione ambientata negli anni Cinquanta che, grazie a una particolare alchimia narrativa, continua a essere percepita come sorprendentemente contemporanea.
Henry Winkler, l’indimenticabile Fonzie, lo ricorda anche nella prefazione al libro di Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia “La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days”, che sarà presentato durante la fiera:
“Happy Days non parlava solo di jukebox, giubbotti di pelle o drive-in, ma di appartenenza, di amicizia, di quel bisogno universale di sentirsi a casa anche quando il mondo cambia”.
Approfondimento
Happy Days, la giacca di pelle di Fonzie venduta per 87mila dollari
La più grande collezione di memorabilia dedicata alla serie
Realizzata in collaborazione con Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia, la mostra accompagna i visitatori nel cuore di uno degli immaginari televisivi più iconici del Novecento.
Il percorso espositivo ricostruisce le fasi delle riprese e il lavoro quotidiano di attori e produzione, mostrando anche aspetti del dietro le quinte finora poco conosciuti.
In esposizione si trova una ricca selezione di oggetti originali che raccontano come la serie sia diventata molto più di un semplice prodotto televisivo, trasformandosi nel tempo in un vero e proprio stile di vita e in un linguaggio pop condiviso.
Tra i pezzi esposti figurano i copioni di scena, i ciak, la tuta da meccanico di Fonzie e i giubbotti legati ai luoghi simbolo della serie, dall’Arnold’s bar alla Jefferson High, ambientazioni centrali nelle storie di Richie e dei suoi amici. Spicca anche l’orologio da polso dedicato a Fonzie, oggetto-simbolo di un personaggio capace di incarnare ribellione, carisma e ironia, diventando un’icona generazionale.
Accanto a questi compaiono anche action figure dei protagonisti — da Richie a Potsie, da Fonzie alla famiglia Cunningham — insieme a fumetti, materiali editoriali e fotografie che restituiscono la dimensione seriale e domestica di un racconto entrato nelle case di milioni di spettatori.
Approfondimento
Happy Days festeggia 51 anni. LA FOTOSTORIA e il cast
Il mito pop che ha raccontato un’America da sogno
L’insieme di questi oggetti di culto riaccende la memoria delle 255 puntate di Happy Days e mostra come la serie abbia attraversato diversi media, sedimentandosi nella memoria collettiva come uno dei grandi miti pop del Novecento.
Come ricorda Max Pezzali nella postfazione del volume dedicato alla serie, i colori di Happy Days hanno raccontato un’America diversa: non quella della guerra del Vietnam o delle tensioni sociali, ma quella dei sogni, delle opportunità e del rock’n’roll.
Un’America fatta di motori rombanti, giubbotti di pelle e cardigan, famiglie unite e milk-shake alla fragola. Un immaginario che continua ancora oggi a parlare al pubblico e che ha trasformato la serie in un luogo della memoria condivisa, capace di farci tornare — almeno per un momento — alla ricreazione nel tempo della vita.