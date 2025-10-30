Happy Days, la giacca di pelle di Fonzie venduta per 87mila dollari

Il leggendario capo d'abbigliamento era parte di un'asta straordinaria, che ha aperto le porte ad una delle più grandi collezioni private di cimeli televisivi classici: quella del defunto Dr. Stewart Berkowitz, rinomato collezionista di cultura pop.

C'è qualcuno, nel mondo, che possiede ora un pezzo iconico della storia di Happy Days: la giacca di pelle di Henry Winkler, indossata ai tempi in cui interpretava Fonzie.

Un'asta milionaria

Due giacche indossate da Henry Winkler in Happy Days sono state vendute nell'ambito dell'asta The Stewart Berkowitz Television Treasures Hollywood/Entertainment Signature Auction di Heritage, tenutasi il 24 ottobre scorso. Una è stata venduta ​​una per 87.500 dollari, l'altra per 75.000 dollari.

L'asta - che ha fruttato un totale di 3,17 milioni di dollari - includeva anche gli abiti originali indossati da Adam West e Burt Ward in Batman, venduti insieme per 575.000 dollari, così come il costume di Wonder Woman di Lynda Carter, completo di corsetto rosso, bianco e blu, braccialetti dorati e il suo Lazo della verità per 225.000 dollari.

Circa 1.500 offerenti online e via telefono, provenienti da tutto il mondo, hanno partecipato all'evento, che ha aperto le porte ad una delle più grandi collezioni private di cimeli televisivi classici: quella del defunto Dr. Stewart Berkowitz, rinomato collezionista di cultura pop.

"Quest'asta è stata una lettera d'amore all'età d'oro della televisione", ha affermato Joe Maddalena, vicepresidente esecutivo di Heritage Auctions. "Testimonia che le storie e gli eroi della TV classica continuano a ispirare intere generazioni".