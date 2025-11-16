Offerte Black Friday
C’è ancora domani vince Golden Rooster Awards in Cina come miglior film straniero

Cinema

Appena conclusa la 38ma edizione dei Golden Rooster Awards a Xiamen: C’è ancora domani trionfa come miglior film straniero. Un nuovo riconoscimento che conferma la straordinarietà del film e il suo potere di emozionare spettatori in tutto il mondo

Sabato 15 novembre, nella città di Xiamen, in occasione della 38ma edizione del Golden Rooster Awards, il più autorevole e ambito  riconoscimento cinematografico della Cina (da loro considerato l’equivalente dell’Oscar), C’è ancora domani ha ricevuto il premio come migliore film in lingua straniera.

La motivazione del premio assegnato 

La giuria, presieduta dal Maestro Zhang Yimou, ha assegnato il premio con la seguente motivazione: “Il film contempla con profondità le cicatrici di un’epoca. Decostruendo la violenza domestica come una metafora corporea ciclica, l’opera segue, con uno sguardo singolare, il percorso che conduce dal risveglio individuale femminile a una partecipazione collettiva, compiendo una raffinata metamorfosi della sensibilità del tempo in un equilibrio poetico e sospeso e formula una critica contemporanea alle strutture di potere familiare”.

Il film straniero più celebrato dell’anno

Combinato con il Golden Panda Award conseguito a settembre, C’è ancora domani è il film straniero più celebrato dell’anno. Sulla più autorevole piattaforma di rating in Cina, Douban, il film raggiunge 9,3/10 rendendolo uno dei film del 2025 più amati dal pubblico per il suo impatto culturale e sociale. 

Approfondimento

“C'è ancora domani”, il film di Paola Cortellesi conquista la Cina

Tra i nominati del Golden Roosted Award

C’è ancora domani ha superato una competizione di altissimo livello: tra i nominati figuravano infatti alcune delle produzioni internazionali più di successo dell’anno, tra cui  F1: The Movie” e Here”, (USA), “How to Make Millions Before Grandma Dies” (Tailandia) e il film premio Oscar e “I’m Still Here”(FRA-BRA). Il Golden Roasted Award, celebrato in un gala tra i più  imponenti e fastosi dell’intero panorama asiatico, si è svolto alla presenza di 2500 invitati, trasmesso in diretta dalla CCTV channel e dalle principali piattaforme streaming del paese. 

La risonanza del film a livello globale

Questo nuovo traguardo conferma la straordinaria risonanza del film a livello globale. Nel corso degli ultimi due anni, C’è ancora domani ha ottenuto uno stupefacente successo di pubblico e riconoscimenti in tutto il mondo, ed è stato distribuito in 126 paesi. 

L'omaggio di Paola Cortellesi al pubblico cinese

Durante la cerimonia Paola Cortellesi ha ringraziato la giuria, i distributori Cinesi, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, e dedicato un caloroso omaggio al pubblico cinese: “Un pubblico stimolante e coinvolgente, pronto a ridere ed empatizzare; ragazze e ragazzi, così giovani ma già così saggi, e capaci in ogni domanda e commento di andare in profondità.”

Approfondimento

Stories Live, "Paola Cortellesi – Nuovo Cinema Cortellesi". VIDEO
Cinema

C'è ancora domani, il cast del film diretto di Paola Cortellesi. FOTO

Il film italiano del 2023 diretto e interpretato da Paola Cortellesi, qui al suo debutto da regista, vanta un cast davvero stellare, oltre all'illustre protagonista femminile, che qui è in duplice veste da attrice e regista. L'opera prima di Cortellesi ha debuttato il 26 ottobre, riscuotendo un grande successo che piazza il film al box office italiano appena dopo Saw e prima di Killers of the Flower Moon di Scorsese. Merito anche di stelle del calibro di Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea e Giorgio Colangeli

