Paola Cortellesi trionfa in Cina con “C’è ancora domani”

L’artista romana ha ricevuto il più prestigioso riconoscimento del cinema cinese, superando autori del calibro di Wim Wenders e Christopher Nolan. “Il cinema ci unisce oltre i confini”, il suo commento

“C’è ancora domani”, opera prima di Paola Cortellesi, ha vinto il premio come Miglior Film alla seconda edizione dei Golden Panda Award, il riconoscimento cinematografico e televisivo più importante della Cina. La cerimonia si è tenuta sabato 13 settembre a Chengdu, nella provincia del Sichuan, ed è stata trasmessa in diretta sulla tv di Stato CGTN, raggiungendo oltre 600 milioni di spettatori tra televisione e streaming.

Una giuria internazionale e un messaggio universale La giuria ha valutato una lunga lista di titoli internazionali, tra cui quelli di registi del calibro di Wim Wenders e Christopher Nolan. A spuntarla è stato il film italiano, già protagonista di una stagione di premi in patria e all’estero. Cortellesi, impossibilitata a partecipare di persona, ha inviato un videomessaggio in cui ha espresso gratitudine per il riconoscimento, definendolo “un prezioso promemoria di come il cinema abbia il potere di connetterci oltre i confini, le lingue e le culture”. Approfondimento “C'è ancora domani”, il film di Paola Cortellesi conquista la Cina