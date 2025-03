“C'è ancora domani”, il film di Paola Cortellesi conquista la Cina

L’attrice e regista italiana ha ricevuto una calorosa accoglienza a Pechino, dove è sbarcata per presentare il suo esordio dietro la macchina da presa. La pellicola esce oggi nel Paese asiatico, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna. In precedenza era stata proiettata a Shanghai e l’autrice è stata protagonista insieme ad altre relatrici di una masterclass

Continua il successo mondiale di C’è ancora domani. Dopo il Giappone, il film diretto da Paola Cortellesi va alla conquista anche della Cina. L’attrice e regista della pellicola è stata accolta a Pechino, nell'ambito del tour promozionale nel Paese asiatico. Proprio poche ore fa sui suoi profili social ha scritto : “C’è ancora domani esce oggi in Cina in una data fortemente simbolica: 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Non potremmo esserne più fieri”.

In Cina la distribuzione Man Mok ha previsto un'uscita significativa e simbolica, preceduta da due importanti premiere: ieri c’è stata l'apertura dell'Italian Film Festival di Shanghai e oggi è presentato a Pechino, in entrambe le occasioni alla presenza della regista, sceneggiatrice e interprete, Paola Cortellesi, che è stata anche protagonista insieme ad altre relatrici di una masterclass dopo una speciale proiezione riservata esclusivamente ad un pubblico femminile. Il film viene distribuito nelle sale cinesi in occasione della Festa internazionale della donna.

L’uscita negli Usa

Ieri il film è uscito anche nel mercato Nordamericano. La critica lo ha recensito in modo entusiastico su testate come, tra le altre, The Hollywood Reporter, Financial Times e The New York Times e anche su questa base, oltre al fenomeno che ha rappresentato al livello italiano e internazionale, la distribuzione Greenwich Entertainment lo fa arrivare nelle sale di circa trenta città.

I numeri del film

C'è ancora domani, che si è aggiudicato per due anni consecutivi il Biglietto d'Oro con oltre 36,8 milioni al box office italiano e 5,4 milioni di spettatori, è stato il film più visto del 2023 e il sesto miglior incasso per un film italiano nel 2024. Al 5° posto tra i film italiani che in Italia hanno incassato di più nella storia, è stato primo in classifica al box office per 7 settimane e per le successive 5 non è mai uscito dalla top ten. Da fine ottobre 2023 è rimasto in programmazione continuativa per 22 settimane (fino al 21 marzo 2024), oltre ad essere stato il film italiano più visto in Francia negli ultimi dieci anni. Presentato come film d'apertura della Festa del Cinema di Roma 2023, si è aggiudicato il Premio speciale della Giuria e Premio del pubblico, cui sono seguiti 6 David di Donatello. Ha poi ottenuto il Nastro d'argento - Film dell'anno 2023, il Premio speciale Ennio Flaiano e il Globo d'Oro - Miglior Film 2024, ed è stato invitato ad oltre 30 festival in tutto il mondo. Numerosi i riconoscimenti internazionali fin qui ottenuti.