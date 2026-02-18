Bruce Springsteen annuncia il tour americano Land of Hope and Dreams: 20 concerti con la E Street Band dal 31 marzo 2026 a Minneapolis fino a Washington. La partenza è legata al clima di tensione seguito all’uccisione dei civili Alex Pretti e Renee Good, ricordati nel brano Streets of Minneapolis. Il musicista parla di difesa della democrazia e della Costituzione in una tournée dal forte valore pubblico
Bruce Springsteen annuncia il tour negli Stati Uniti
Bruce Springsteen tornerà dal vivo negli Stati Uniti con la E Street Band.
La tournée si intitola Land of Hope and Dreams e comprenderà venti concerti nell’arco di circa due mesi.
Il debutto è fissato per il 31 marzo 2026 a Minneapolis, mentre la tappa conclusiva è prevista a Washington. La scelta della città del Minnesota è collegata ai recenti fatti di cronaca che hanno portato a manifestazioni e tensioni civili dopo l’uccisione di due persone, Alex Pretti e Renee Good, avvenuta durante operazioni federali separate nelle settimane precedenti.
Le dichiarazioni ufficiali
In una dichiarazione diffusa insieme all’annuncio del tour, Springsteen ha descritto il momento storico come “oscuro, pericoloso e inquietante”, invitando tuttavia il pubblico a non perdere fiducia.
Il musicista ha spiegato che i concerti saranno dedicati, nelle sue parole, alla difesa della democrazia americana, della libertà e della Costituzione. Ha inoltre criticato l’azione dell’attuale amministrazione federale, sostenendo che tali valori sarebbero sotto pressione.
Approfondimento
Bruce Springsteen suona a Minneapolis contro l'Ice
Il brano Streets of Minneapolis
L’annuncio della tournée segue la pubblicazione del brano Streets of Minneapolis, ispirato proprio ai fatti avvenuti nella città del Minnesota.
Nella canzone Springsteen chiede al presidente degli Stati Uniti e al Dipartimento della Sicurezza Interna di assumersi responsabilità politiche per la morte dei due civili.
Il pezzo si inserisce nella tradizione dell’autore di affrontare temi sociali contemporanei attraverso la scrittura musicale, come già accaduto in diverse fasi della sua carriera.
Approfondimento
Streets of Minneapolis, testo e significato canzone Bruce Springsteen
Il ritorno della E Street Band
Il tour segna il ritorno negli Stati Uniti della E Street Band dopo il 2024.
Come nei precedenti spettacoli del gruppo, la scaletta dovrebbe alternare brani storici e composizioni più recenti, con introduzioni parlate che contestualizzano le canzoni.
Il titolo della tournée richiama una canzone del 1999 frequentemente eseguita dal vivo negli anni successivi, associata a temi di comunità e partecipazione.
Il rapporto tra musica e attualità
Nel corso della carriera Springsteen ha più volte affrontato temi sociali e politici: dalle conseguenze della guerra del Vietnam alla crisi industriale americana fino agli eventi successivi all’11 settembre.
Anche negli ultimi anni il musicista è intervenuto nel dibattito pubblico con concerti, dichiarazioni e nuove pubblicazioni. Il tour Land of Hope and Dreams si colloca in questa continuità, accompagnando l’attività discografica con una presenza dal vivo che include riferimenti all’attualità.
Una tournée tra repertorio e messaggio pubblico
Secondo quanto comunicato dallo staff, i concerti toccheranno le principali città statunitensi.
La scaletta includerà il repertorio più noto insieme ai brani recenti, tra cui Streets of Minneapolis.
Il debutto del 31 marzo segnerà l’avvio del nuovo ciclo di spettacoli davanti al pubblico americano, con l’obiettivo dichiarato dall’artista di suonare “in onore della democrazia americana e del sogno americano”.