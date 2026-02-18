Bruce Springsteen annuncia il tour americano Land of Hope and Dreams: 20 concerti con la E Street Band dal 31 marzo 2026 a Minneapolis fino a Washington. La partenza è legata al clima di tensione seguito all’uccisione dei civili Alex Pretti e Renee Good, ricordati nel brano Streets of Minneapolis. Il musicista parla di difesa della democrazia e della Costituzione in una tournée dal forte valore pubblico

Bruce Springsteen annuncia il tour negli Stati Uniti

Bruce Springsteen tornerà dal vivo negli Stati Uniti con la E Street Band.

La tournée si intitola Land of Hope and Dreams e comprenderà venti concerti nell’arco di circa due mesi.

Il debutto è fissato per il 31 marzo 2026 a Minneapolis, mentre la tappa conclusiva è prevista a Washington. La scelta della città del Minnesota è collegata ai recenti fatti di cronaca che hanno portato a manifestazioni e tensioni civili dopo l’uccisione di due persone, Alex Pretti e Renee Good, avvenuta durante operazioni federali separate nelle settimane precedenti.