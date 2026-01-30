Il cantautore ha dedicato il brano "alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renée Good", i due cittadini statunitensi uccisi dagli agenti dell'ICE nella città del Minnesota. Ha concluso con una raccomandazione: "Restate liberi"

Bruce Springsteen ha pubblicato il brano Streets of Minneapolis per protestare contro il governo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le azioni dell’ ICE (l’agenzia federale per il controllo dell’immigrazione e delle frontiere) avvenute a Minneapolis, nel Minnesota. Il 7 gennaio, infatti, un agente dell’ICE aveva sparato letalmente contro Renée Good , una cittadina statunitense di 37 anni, mentre il 24 gennaio aveva perso la vita Alex Pretti , un infermiere statunitense di 37 anni ucciso a colpi di arma da fuoco durante un’operazione dell’ICE nel contesto di manifestazioni di protesta contro l’inasprimento delle misure anti-immigrazione. I video dell’accaduto avevano mostrato Pretti intento a filmare con il cellulare gli agenti. Un altro video, girato da un passante, aveva invece ripreso prima un agente che aveva sfilato dalla tasca dell'uomo una pistola, e poi sei agenti che l’avevano colpito con lo spray al peperoncino, gettato a terra e che, dopo una breve colluttazione, gli avevano sparato, ferendolo a morte. Secondo la polizia di Minneapolis, Pretti possedeva il regolare porto d’armi, mentre l’amministrazione Trump ha giustificato l’azione degli agenti, insistendo sul fatto che l’uomo avesse con sé una pistola, fatto che avrebbe dimostrato le sue intenzioni aggressive. “Ho scritto questa canzone sabato, l’ho registrata ieri e l’ho pubblicata oggi in risposta al terrorismo di Stato che sta colpendo la città di Minneapolis”, ha scritto The Boss sul suo sito ufficiale. “È dedicata alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renée Good. Restate liberi, Bruce Springsteen”. Il titolo del brano Streets of Minneapolis è un omaggio alla sua stessa canzone Streets of Philadelphia, la colonna sonora del film Philadelphia che aveva vinto il premio Oscar nel 1994. Non è la prima canzone che il cantautore ha scritto per denunciare le ingiustizie negli Stati Uniti. Born in the USA denunciava le condizioni dei veterani nel Vietnam, The Ghost of Tom Joad parlava della Grande Depressione e American Skin (41 Shots) della morte di Amadou Diallo, ucciso nel 1999 a soli 23 anni in circostanze controverse con 41 colpi di arma da fuoco da quattro poliziotti del New York City Police Department. Prima della morte di Pretti, Springsteen era invece apparso a sorpresa all’evento benefico Light of the Day a Red Bank, nel New Jersey, dove aveva denunciato l’ICE e l’omicidio di Renée Good : "Se credete nel potere della legge e che nessuno possa esserne superiore, se vi opponete a truppe federali mascherate e pesantemente armate che invadono una città americana, usando tattiche da Gestapo contro i nostri concittadini, se credete di non meritare di essere assassinati per aver esercitato il vostro diritto americano a protestare, allora mandate un messaggio a questo presidente, come ha detto il sindaco della città: l'ICE dovrebbe andarsene da Minneapolis”.

LA TRADUZIONE

Ecco la traduzione del testo della canzone Streets of Minneapolis di Bruce Springsteen:

Attraverso il ghiaccio e il freddo dell’inverno

Lungo Nicollet Avenue

Una città in fiamme ha combattuto fuoco e ghiaccio

Sotto gli stivali di un occupante

L’esercito privato di Re Trump del DHS

Con le armi allacciate ai cappotti

È venuto a Minneapolis per far rispettare la legge

O almeno così raccontano la storia

Contro fumo e proiettili di gomma

Alle prime luci dell’alba

I cittadini si sono schierati per la giustizia

Le loro voci risuonavano nella notte

E c’erano impronte di sangue

Dove avrebbe dovuto esserci pietà

E due morti lasciati a morire su strade innevate

Alex Pretti e Renee Good

Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce

Cantare attraverso la nebbia insanguinata

Prenderemo posizione per questa terra

E per lo straniero in mezzo a noi

Qui nella nostra casa hanno ucciso e vagato

Nell’inverno del ’26

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

I criminali federali di Trump lo hanno picchiato

In faccia e sul petto

Poi abbiamo sentito gli spari

E Alex Pretti giaceva sulla neve, morto

La loro accusa era di legittima difesa, signore

Semplicemente non credete ai vostri occhi

Sono il nostro sangue e le nostre ossa

E questi fischietti e telefoni

Contro le sporche bugie di Miller e Noem

Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce

Che piange attraverso la nebbia insanguinata

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

Ora dicono di essere qui per far rispettare la legge

Ma calpestano i nostri diritti

Se la tua pelle è nera o marrone, amico mio

Puoi essere interrogato o deportato a vista

Nei cori dell’ICE ora in circolazione

Il cuore e l’anima della nostra città persistono

Attraverso vetri rotti e lacrime di sangue

Per le strade di Minneapolis

Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce

Cantare attraverso la nebbia insanguinata

Qui nella nostra casa hanno ucciso e vagato

Nell’inverno del ’26

Prenderemo posizione per questa terra

E per lo straniero in mezzo a noi

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis