Una battaglia dopo l’altra, il vino che DiCaprio beve nel film diventa viraleCinema
Un gesto cinematografico ha trasformato un vino spagnolo in un fenomeno virale: lo beve il divo di Hollywood protagonista del film premio Oscar di Paul Thomas Anderson ed è un successo immediato. Le vendite sono schizzate, le ricerche online si sono moltiplicate e gli appassionati hanno iniziato a cercarlo nei negozi e nei ristoranti. Scopriamo tutto sull'etichetta Los Conejos Malditos
Un semplice gesto cinematografico in Una battaglia dopo l’altra ha trasformato un vino spagnolo, Los Conejos Malditos, in un fenomeno virale: lo beve Leonardo DiCaprio ed è un successo immediato. Una scena breve, quasi casuale, che però è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico globale, dimostrando ancora una volta quanto il cinema possa influenzare gusti, tendenze e perfino le abitudini di consumo.
Stiamo parlando del vino spagnolo presente nel film che ha trionfato agli Oscar, diretto da Paul Thomas Anderson. La pellicola, già acclamata per la regia e le interpretazioni, ha finito per accendere i riflettori anche su un dettaglio apparentemente secondario, trasformandolo in un vero e proprio caso mediatico.
Nella pellicola Leonardo DiCaprio sorseggia il vino, bevendolo direttamente a collo dalla bottiglia, in una scena che unisce spontaneità e carisma. Il risultato? In pochi giorni, quell'etichetta ha conquistato il pubblico e il web, diventando oggetto di curiosità, discussioni e condivisioni sui social. Il passaparola digitale ha fatto il resto, amplificando l’effetto della scena ben oltre il contesto cinematografico.
Il risultato è stato straordinario: il vino è diventato protagonista tanto quanto il film, trionfatore agli Oscar 2026. Le vendite sono schizzate, le ricerche online si sono moltiplicate e gli appassionati hanno iniziato a cercarlo nei negozi e nei ristoranti. Un perfetto esempio di come il potere narrativo del cinema possa trasformare un semplice oggetto di scena in un simbolo culturale e commerciale.
Un film da record e una scena che fa storia
La notte degli Oscar a Los Angeles del 2026 ha consacrato Una battaglia dopo l’altra come uno dei titoli più importanti dell’anno. Il film del regista statunitense Paul Thomas Anderson ha conquistato sei statuette: miglior film, miglior regista, miglior attore non protagonista a Sean Penn, miglior sceneggiatura non originale, miglior casting e miglior montaggio. Sullo schermo brillano attori di calibro internazionale come Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro.
Ma non solo il cast ha catturato l’attenzione: una bottiglia di vino comparsa in una delle scene più emozionanti ha conquistato il pubblico, trasformandosi in un fenomeno virale.
In un momento chiave del film, Leonardo DiCaprio stringe tra le mani un calice mentre una bottiglia appare sul tavolo: un gesto apparentemente semplice, ma che ha fatto emergere un vino dai tratti decisamente insoliti e popolari.
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Los Conejos Malditos: il vino “pop” che parla ai giovani
Il vino sorseggiato da DiCaprio si chiama Los Conejos Malditos ed è prodotto dalla cantina spagnola Bodegas Más Que Vinos, situata a Toledo e fondata nel 1999. La cantina punta da sempre sulla sostenibilità e sulla coltivazione biologica, con un approccio giovane e comunicativamente accessibile. Il vino, nato nel 2018, è caratterizzato da un’etichetta “pop”, con disegni ironici e un tappo a vite che ne sottolinea l’approccio immediato e non pretenzioso.
Il prezzo, inferiore ai 10 euro (9,5 euro sul sito dell’azienda), lo rende facilmente accessibile, soprattutto alle nuove generazioni, un target che negli ultimi anni si avvicina al vino con difficoltà. Margarida Madrigal di Bodegas Más Que Vinos ha raccontato all’intervistatore di Rtve: “Sono convinta che gli sia piaciuto alla fine del film, quando si rilassa, si beve un bicchiere di vino e dice: ‘beh, fresco, fruttato, rilassante …’”.
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Dalla minaccia dei conigli a un successo da Oscar
Il nome Los Conejos Malditos, che significa letteralmente “i conigli maledetti”, ha una storia curiosa. I vigneti più colpiti dagli attacchi dei conigli, ghiotti di uva, producevano rese molto basse, ma la cantina ha trasformato questo problema in un elemento distintivo del marchio. Il disegno in etichetta racconta con ironia questa difficoltà e conferisce al vino un carattere giocoso e originale.
Il vino nasce da uve Tempranillo coltivate a 750 metri di altitudine, senza affinamento in botte di rovere e non filtrato, per preservare freschezza e vivacità al palato. Nonostante la sua giovane età, Los Conejos Malditos ha saputo ritagliarsi uno spazio importante tra i wine lovers, diventando protagonista grazie a un film premiato e a un’interpretazione memorabile.
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Cinema e vino: un connubio inatteso
I proprietari della cantina hanno scoperto, tramite gli importatori americani, che il loro vino era stato selezionato per Una battaglia dopo l’altra. La sorpresa maggiore è arrivata quando hanno visto Leonardo DiCaprio brindare con il loro prodotto sul grande schermo.
Un momento che ha trasformato un vino di nicchia in un simbolo di cultura pop, mostrando come il cinema possa avere un impatto diretto sulle abitudini di consumo e sull’attenzione verso prodotti emergenti.
In un’epoca in cui il vino deve ritrovare nuovi appassionati, soprattutto tra i giovani, il successo di Los Conejos Malditos dimostra che a volte basta un calice tra le mani di una star per trasformare un prodotto in un fenomeno globale.
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