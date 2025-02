Sanremo 2025, Giorgia piange per commozione. La platea: "Hai vinto tu"

La cantante romana, piazzatasi al sesto posto, non riesce a trattenere le lacrime di commozione quando riceve il Premio TIM. E dalla platea si alza un coro unanime: "Hai vinto!". Carlo Conti dice: “Giorgia lo sa benissimo che le classifiche vanno e vengono, ma l'affetto del pubblico resta”. E lei non ha dubbi: “È la vera vittoria. Soprattutto dopo tutti questi anni ha valore inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore”, conclude piangendo

Potete guardare il video con il momento in cui Giorgia scoppia piangere sul palco nella clip che trovate in fondo a questo articolo.

Ma tornando a Giorgia, la cantante romana che si è piazzata al sesto posto - tra le proteste del pubblico - non è riuscita a trattenere le lacrime quando è stata insegnata di questo riconoscimento. Ed è a quel punto che dalla platea si è alzato un coro unanime: "Hai vinto!". Carlo Conti ha sottolineato l’importanza dell’affetto del pubblico, qualcosa di molto più prezioso e invariabile rispetto alle classifiche. “Giorgia lo sa benissimo che le classifiche vanno e vengono, ma l'affetto del pubblico resta”, queste le parole del conduttore del Festival appena conclusosi. E lei non ha dubbi: “È la vera vittoria. Soprattutto dopo tutti questi anni ha valore inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore”, conclude Giorgia piangendo. Al che, ha fatto piangere di rimando tutti quanti, e una standing ovation di tutto il teatro Ariston è andata a riconfermare la stima, l’affetto e il calore che vanta Giorgia Todrani, classe 1971 e meglio conosciuta con il solo nome di Giorgia.

Ciò che è accaduto nella serata finale di Sanremo è un destino diverso da quello che molte persone avevano previsto per Giorgia. Infatti, giornalisti e fan erano certi che la sua straordinaria interpretazione avrebbe condotto proprio lei alla vittoria, quantomeno sul podio. Del resto, va sottolineato come la sua ugola, da sempre maestra nell'unione di tecnica impeccabile ed emozione autentica, non è mai stata così potente. Però alla fine la competizione a preso una piega diversa, incoronando vincitore di questa 75esima edizione Olly, con la sua Balorda nostalgia. Giorgia, da grande professionista, ha accolto il verdetto con sportività, consapevole dell’affetto del pubblico e della solidità della sua carriera.

Giorgia, con le lacrime versate ieri sera sul palco dell'Ariston, ha detto moltissimo: quelle sue lacrime raccontano dedizione, sacrificio, passione e amore profondo per il suo mestiere. Il responso finale della gara ha riservato per lei, e per i suoi tantissimi fan, una sorpresa amara: il sesto posto, un risultato inaspettato che ha lasciato il pubblico incredulo e in buona parte insoddisfatto. Mentre dagli spalti si levava un’ovazione in suo onore e un coro unanime gridava “Hai vinto”, l’artista romana si è lasciata andare alla commozione.

L'affetto del pubblico è il riconoscimento top

Comunque sia, un riconoscimento importante è comunque arrivato per Giorgia: il Premio TIM, assegnato al brano più amato dal pubblico attraverso l’app My TIM e i canali ufficiali dell’azienda, è stato vinto grazie alla sua canzone La cura per me. Quando è salita nuovamente sul palco per ritirarlo, la platea l’ha accolta con un tributo straordinario: un interminabile applauso e un coro che scandiva la sua vittoria morale, assieme alla standing ovation. Giorgia, sopraffatta dall’emozione, ha lasciato cadere ogni riserva e si è abbandonata a un pianto sincero, segno di gratitudine per chi da sempre la sostiene.

Questo Sanremo segna dunque un’altra tappa significativa nel suo percorso, che trent’anni fa la vide trionfare proprio lì, su quel leggendario palco, con Come saprei. Tre decenni di carriera, di sacrifici, di successi. “Sono trent’anni che mi faccio in quattro”, aveva scherzato prima del Festival, minimizzando le aspettative. Eppure, ancora oggi, il suo talento continua a brillare. A dimostrarlo è stata anche la vittoria nella serata delle cover, in cui ha incantato tutti duettando con Annalisa sulle note di Skyfall di Adele.

Forse il primo posto non è arrivato, ma l’amore del pubblico vale più di qualsiasi trofeo.

Di seguito potete vedere i video nel momento in cui Georgia si commuove ricevendo il Premio TIM.