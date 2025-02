Sanremo, La cura per me di Giorgia vince la RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL

La canzone dell'artista romana, che ha chiuso al sesto posto il Festival, è la prima secondo la classifica ponderata tra i voti degli ascoltatori di RTL 102.5 e i passaggi radiofonici. L'annuncio è stato dato nella trasmissione "Power Hits Parade". Giorgia sarà premiata in diretta negli studi di RTL 102.5

