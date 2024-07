Il diavolo veste Prada, le Bratz ricreano una scena del film. VIDEO

Cinema

Il Diavolo Veste Prada 16 anni dopo: cast del film ieri e oggi. FOTO

“Il diavolo veste Prada”, film del 2006 diretto da David Frankel, compie 16 anni. Tratto dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger, la pellicola ebbe un grande successo al botteghino e fu molto apprezzata dalla critica. Il film ha avuto anche il merito di rendere celebre, sul grande schermo, Anne Hathaway, la cui carriera ha poi preso definitivamente il volo. “Il diavolo veste Prada”, inoltre, ha messo ancora una volta in luce il talento trasformista di Meryl Streep. Vediamo come sono cambiati gli attori del cast

Meryl Streep: Miranda Priestly. Per Maryl Streep il film fu l'ennesima conferma del suo grande talento. Per la sua interpretazione della perfida Miranda Priestly vinse il Golden Globe come Miglior attrice e ricevette anche una nomination agli Oscar come Miglior attrice protagonista.

Anne Hathaway: Andrea "Andy" Sachs. Con questo film Anne Hathaway si è fatta conoscere al grande pubblico. Da quel momento ha collezionato film di successo come “Amore & altri rimedi” (2010), “Alice in Wonderland” (2010), “Il cavaliere oscuro - Il ritorno” (2012) e “Interstellar” (2014). Grazie alla pellicola “Rachel sta per sposarsi” del 2008 ha ricevuto la sua prima candidatura per l'Oscar alla miglior attrice. Oscar che ha vinto nel 2013 nella categoria Miglior attrice non protagonista per “Les Misérables”.