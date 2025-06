Il diavolo veste Prada 2, al via le riprese con il cast originale

Trama e ambientazione: Miranda contro il declino dell’editoria

Sebbene la trama non sia ancora stata ufficialmente confermata, fonti vicine alla produzione indicano che il film affronterà il tema della crisi dell’editoria tradizionale. Miranda Priestly si troverà a fronteggiare un settore in trasformazione, dominato dal digitale, e dovrà confrontarsi con la sua ex assistente Emily (Emily Blunt), ora dirigente di un gruppo del lusso da cui Runway dipende per la pubblicità. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Andy Sachs (Anne Hathaway), che nel primo film lasciava la rivista per lavorare in un quotidiano. Alla regia tornerà David Frankel, mentre la sceneggiatura sarà nuovamente firmata da Aline Brosh McKenna. La produzione è affidata a Wendy Finerman, già produttrice del primo capitolo e premio Oscar per Forrest Gump