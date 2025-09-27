Milano Fashion Week, la sfilata di Dolce&Gabbana Primavera/Estate 2026

Esplora tutte le offerte Sky
Milano Fashion Week, la sfilata di Dolce & Gabbana per la Primavera/Estate 2026. FOTO

Spettacolo fotogallery
7 foto
©Getty

La ricerca della libertà passa ancora una volta per la camera da letto per Domenico Dolce e Stefano Gabbana che esplorano le molteplici possibilità del pijama dressing per il giorno e per la sera. Non mancano lingerie e sorprese: fra tutte, la presenza sul front row di Meryl Streep e Stanley Tucci nei panni di Miranda Priestly e Nigel Kipling, a Milano per le riprese del sequel de “Il Diavolo veste Prada”, e di Anna Wintour che, nel vederli, abbozza un sorriso - IN AGGIORNAMENTO

A cura di Vittoria Romagnuolo

