Il Diavolo veste Prada 2, riprese anche a Milano: i casting

Le riprese de Il Diavolo veste Prada 2 , a Milano, coinvolgerano circa 2 mila comparse . A dirlo è Milano Finanza. Le comparse cercate, tutte over 30, dovranno già lavorare nel mondo della moda, del design, della comunicazione e degli eventi, così da regalare al tutto un senso d'autenticità. Non solo: chi verrà ammesso al casting riceverà un mood stilistico da seguire, in tema di look. Se non ritenuto adatto, il giorno del provino, ci penserà il reparto costumi.

Cosa sappiamo su Il Diavolo veste Prada 2

Secondo Variety, Il Diavolo veste Prada 2 seguirà il personaggio di Meryl Streep, la caporedattrice Miranda Priestly, mentre "cerca di tenere a galla la sua carriera tra il declino dell'editoria tradizionale e gli scontri con il personaggio interpretato da Emily Blunt, ora dirigente di alto livello per un gruppo luxury, con fondi pubblicitari di cui Priestly ha disperatamente bisogno". Non è ancora chiaro dove si inserirà il personaggio di Anne Hathaway, Andy Sachs, ma ovviamente ci sarà.

Molti dei protagonisti de Il Diavolo veste Prada, dunque, torneranno nel sequel. Ci saranno Anne Hathaway (Andy Sachs), Meryl Streep, Emily Blunt (Emily Charlton), Stanley Tucci (Nigel Kipling). Tracie Thoms e Tibor Feldman torneranno rispettivamente nei panni di Lily e Irv Ravitz. Tra i nuovi arrivati ​​ci saranno Kenneth Branagh (nel ruolo del marito di Miranda), così come Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Conrad Ricamora, Helen J. Shen e Caleb Hearon. La star di Colin from Accounts, Patrick Brammal, sarà invece il nuovo interesse amoroso di Andy.

La produzione della pellicola è cominciata lo scorso 30 giugno.