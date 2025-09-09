Il Diavolo veste Prada 2, riprese anche a Milano: i casting

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Il Diavolo veste Prada 2, riprese del sequel a Milano durante la Fashion Week

Cinema

Le riprese dovrebbero cominciare il prossimo 1 ottobre. Secondo quanto riportato da MFF, la produzione cercherebbe circa duemila comparse

Il Diavolo veste Prada 2 arriva a Milano. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, le riprese in città proseguiranno fino al prossimo 16 ottobre, con l'RG Showroom come prima location.

Il Diavolo veste Prada 2, le riprese a Milano

Le riprese de Il Diavolo veste Prada 2, a Milano, coinvolgerano circa 2 mila comparse. A dirlo è Milano Finanza. Le comparse cercate, tutte over 30, dovranno già lavorare nel mondo della moda, del design, della comunicazione e degli eventi, così da regalare al tutto un senso d'autenticità. Non solo: chi verrà ammesso al casting riceverà un mood stilistico da seguire, in tema di look. Se non ritenuto adatto, il giorno del provino, ci penserà il reparto costumi. 

 

Ma quali scene de Il Diavolo veste Prada 2 verranno girate a Milano? Le notizie sono poche. Si parla, tuttavia, di una gigantesca scena in zona Brera che coinvolgerà 900 persone.

Cosa sappiamo su Il Diavolo veste Prada 2

Secondo Variety, Il Diavolo veste Prada 2 seguirà il personaggio di Meryl Streep, la caporedattrice Miranda Priestly, mentre "cerca di tenere a galla la sua carriera tra il declino dell'editoria tradizionale e gli scontri con il personaggio interpretato da Emily Blunt, ora dirigente di alto livello per un gruppo luxury, con fondi pubblicitari di cui Priestly ha disperatamente bisogno". Non è ancora chiaro dove si inserirà il personaggio di Anne Hathaway, Andy Sachs, ma ovviamente ci sarà.

 

Molti dei protagonisti de Il Diavolo veste Prada, dunque, torneranno nel sequel. Ci saranno Anne Hathaway (Andy Sachs), Meryl Streep, Emily Blunt (Emily Charlton), Stanley Tucci (Nigel Kipling). Tracie Thoms e Tibor Feldman torneranno rispettivamente nei panni di Lily e Irv Ravitz. Tra i nuovi arrivati ​​ci saranno Kenneth Branagh (nel ruolo del marito di Miranda), così come Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Conrad Ricamora, Helen J. Shen e Caleb Hearon. La star di Colin from Accounts, Patrick Brammal, sarà invece il nuovo interesse amoroso di Andy. 

 

La produzione della pellicola è cominciata lo scorso 30 giugno.

Approfondimento

Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway cade da scale durante riprese

Spettacolo: Ultime notizie

Bohemian Rhapsody, il cast del film su Freddie Mercury stasera in tv

Cinema

In onda alle ore 21:30 su TV8, il biopic di Bryan Singer ripercorre i primi 15 anni dei Queen,...

21 foto
Bohemian Rhapsody

Emis Killa, la possibile scaletta del concerto a Fiera Milano Live

Musica

sul palco attesi tantissimi protagonisti della scena rap italiana: da Jake la Furia a Guè...

Allen Blickle, il batterista dei Baroness è morto a 42 anni

Musica

Le cause non sono note. L'artista aveva fondato la band sludge metal nel 2003 in Georgia e...

Patrick Schwarzennegger e Abby Champion si sono sposati

Spettacolo

L'attore di The White Lotus e la modella statunitense hanno detto "Sì, lo voglio" sabato 6...

Il Diavolo veste Prada 2, riprese anche a Milano: i casting

Cinema

Le riprese dovrebbero cominciare il prossimo 1 ottobre. Secondo quanto riportato da MFF, la...

Spettacolo: Per te