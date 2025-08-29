Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway cade da scale durante riprese

Anne Hathaway è scivolata lungo alcuni gradini sul set di Il Diavolo veste Prada 2 a causa del tacco rotto, ma si è rialzata subito con un sorriso, rassicurando tutti che stava bene. Successivamente ha condiviso su Instagram un video divertente accostando questa caduta a una simile ne La principessa per caso, scherzando: “Twenty years later, still falling for you…"

Durante le riprese della tanto attesa pellicola Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway ha avuto un piccolo incidente che ha subito conquistato i riflettori. Nel corso di una scena girata in esterni su una rampa di scale, il tacco della scarpa destra di Hathaway si è improvvisamente rotto, facendola cadere in maniera piuttosto goffa. Non è stato un momento drammatico: l’attrice si è rialzata prontamente, ha sdrammatizzato con un sorriso e con una battuta rassicurante come “Sto bene!”

LA MAESTRA della reazione In uno slancio di autoironia, Hathaway ha trasformato l’incidente in un momento virale. Successivamente ha pubblicato sui social un video montato, che alternava proprio questa caduta a una simile avvenuta nel film The Princess Diaries del 2001, con la didascalia che recita: “Twenty years later, still falling for you…”. Una trovata che ha fatto esplodere l’entusiasmo dei fan, entusiasti della sua leggerezza e talento innato per trasformare ogni situazione in uno spettacolo.