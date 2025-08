Il Diavolo veste Prada 2, chi è Patrick Brammall

Patrick Brammall , attore australiano celebre per Colin From Accounts e Glitch, interpreta il nuovo interesse amoroso di Andy Sachs (Anne Hathaway) ne Il Diavolo Veste Prada 2, sostituendo il personaggio di Nate (Adrian Grenier). Il film, con il ritorno del cast originale e nuove aggiunte, è in produzione a New York e arriverà nelle sale il 1° maggio 2026

Le riprese di Il Diavolo veste Prada 2 sono ufficialmente iniziate a New York, e tra le novità più chiacchierate c'è l'ingresso dell'attore australiano Patrick Brammall nel ruolo del nuovo interesse amoroso di Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway. Brammall sostituisce Adrian Grenier, che nel film originale del 2006 interpretava Nate, il fidanzato di Andy. La loro relazione, spesso criticata dai fan per la mancanza di supporto da parte di Nate, non sarà ripresa nel sequel.

Patrick Brammall è nato il 30 marzo 1976 a Canberra, Australia. Attore, sceneggiatore e produttore è noto soprattutto per le sue interpretazioni nelle serie comiche e dramedy australiane A Moody Christmas , The Moodys (dove ha vinto un AACTA Award), Glitch , e la creazione con la moglie Harriet Dyer della serie romantica di successo Colin From Accounts , nominata e premiata ai principali riconoscimenti tv.

Cosa accadrà ne Il diavolo veste Prada 2

Nel sequel, Andy Sachs sembra aver trovato un nuovo equilibrio tra carriera e vita sentimentale. Le prime immagini dal set mostrano Hathaway e Brammall in scene romantiche per le strade di Brooklyn, suggerendo una relazione più matura e serena per il personaggio di Andy.

Il cast

Il cast originale torna quasi al completo: Meryl Streep riprende il ruolo iconico di Miranda Priestly, mentre Emily Blunt e Stanley Tucci tornano rispettivamente nei panni di Emily Charlton e Nigel Kipling. Tra le new entry figurano anche Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Simone Ashley, Pauline Chalamet e Rachel Bloom. Il film, diretto nuovamente da David Frankel con sceneggiatura di Aline Brosh McKenna, è previsto nelle sale per il 1° maggio 2026. La trama si ispira al romanzo La vendetta veste Prada di Lauren Weisberger e si concentra sulle sfide di Miranda Priestly nel mondo dell'editoria in crisi, mentre Andy e Emily si ritrovano in nuove posizioni di potere nel settore della moda.