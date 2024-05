The 8 Show, tutto ciò che c'è da sapere sulla dark comedy sudcoreana

Ci sono otto concorrenti, a un passo dal suicidio. C'è un ambiente chiuso, e c'è un ricchissimo montepremi. Questi gli ingredienti di The 8 Show, la nuova serie distopica sudocoreana che - in vetta alle classifiche Netflix - è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

The 8 Show, la trama

A tre anni di distanza da Squid Game, Netflix guarda nuovamente alla Corea del Sud per soddisfare i fan dei drammi di sopravvivenza.

The 8 Show segue otto individui oberati di debiti, tutti sul punto di suicidarsi per sfuggire ai problemi finanziari, che accettano di partecipare a un misterioso reality show nella speranza di vincere una somma di denaro capace di cambiare la loro vita. La premessa è semplice, almeno all'apparenza: i concorrenti saranno pagati per vivere in un bizzarro complesso di appartamenti fino alla fine dello show.

Ma, ovviamente, le regole sono più complicate e crudeli. Dopo aver selezionato una carta numerata, a ciascun giocatore viene assegnata una stanza non ammobiliata. Come spiega il narratore della serie, conosciuto come 3rd Floor (interpretato da Ryu Jun-yeol), i giocatori guadagnano soldi ogni minuto. Quei soldi, possono utilizzarli per acquistare tutto ciò che vogliono tramite un citofono. Solo che, ogni cosa, costa mille volte ciò che costerebbe nel mondo esterno.