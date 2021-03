Warrior 2, la nuova stagione della serie tv su Sky dal 30 marzo. FOTO

4/36 © HBO / © Cinemax

Young Jun scalpita per riconquistare il potere perso dopo l'entrata in vigore degli accordi tra la Hop Wei e la Long Zii, e forse Ah Sahm ha in mente un piano che potrebbe fare al caso loro. Leary porta avanti la sua personalissima guerra contro una politica che non tiene in considerazioni i reali bisogno della gente (della sua, ovviamente) e contro i cinesi, colpevoli, secondo lui, della sempre crescente disoccupazione tra gli irlandesi e di un disastroso dumping salariale.

