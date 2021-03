Warrior 2, la trama della nuova stagione della serie tv

Su Sky Atlantic è tempo di tornare a picchiare duro: martedì 30 marzo alle 21.15 debutterà infatti la seconda stagione di 'Warrior', l'avvincente serie action basata sugli scritti di Bruce Lee (anche on demand e in streaming su NOW)

Al centro dei nuovi episodi, 10 in totale, ci sarà sempre il precario equilibrio tra le due tong principali della Chinatown di San Francisco del 1878/1879, la Hop Wei e la Long Zii, ma al mucchio si aggiunge anche la temibile Fung Hai. Giusto per non farci mancare niente, ci saranno anche le tensioni sociali tra irlandesi e cinesi, e ovviamente i beceri intrighi politici del misterioso vicesindaco Buckley. Ma andiamo con ordine: ecco cosa ci aspetta in Warrior 2.

Warrior 2, la trama della nuova stagione

approfondimento

Warrior 2, la nuova stagione della serie tv su Sky dal 30 marzo. FOTO

In Warrior 2 troveremo un Ah Sahm intenzionato a farla pagare cara a sua sorella: non dimentichiamo infatti che Mai Ling (Dianne Doan) era pronta a lasciarlo morire per mano di Li Yong (Joe Taslim). Come andrà a finire questo scontro tra fratelli? Nel frattempo, Ah Toy (Olivia Cheng) e Chao (Hoon Lee) hanno dei segreti da nascondere a chiunque, specialmente alla polizia, e un po' di questioni in sospeso da risolvere il prima possibile. Il diavolo, però, fa le pentole, non i coperchi...

Mentre Lee (Tom Weston-Jones), dopo il pestaggio della scorsa stagione, è sempre più inquieto, Bill (Kieran Bew) è costretto a portare avanti il suo "secondo lavoro" come recupero crediti per i Fung Hai...altrimenti il temibile e violento Zing potrebbe arrabbiarsi, e anche parecchio! Intanto, però, c'è da risolvere il caso dello spadaccino cinese...o forse sarebbe meglio dire degli spadaccini? Penny (Joanna Vanderham) gestisce con mano ferma la fabbrica di famiglia, e la cosa irrita parecchio Samuel (Christian McKay), che si trova ancora di più tra l'incudine e il martello. Buckley (Langley Kirkwood) lo incalza: dovrà scegliere da che parte stare, e dovrà farlo in fretta.