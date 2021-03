Warrior 2, il trailer della nuova stagione, su Sky dal 30 marzo. VIDEO

La nuova stagione di 'Warrior', la seconda, debutterà su Sky Atlantic martedì 30 marzo alle 21.15 (episodi disponibili on demand e in streaming su NOW) Condividi:

Martedì 30 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW TV) arriva finalmente la seconda stagione di 'Warrior', la serie tv ispirata agli scritti di Bruce Lee e ambientata nella Chinatown della San Francisco della seconda metà del diciannovesimo secolo. La tensione tra le tong Hop Wei e Long Zii si taglia col coltello (ndr, gentilmente fornito da Chao), e lo scontro tra Ah Sahm e sua sorella Mai Ling è semplicemente inevitabile. Ccco cosa ci aspetta nei nuovi episodi.

Warrior 2, cosa succederà nella nuova stagione approfondimento Warrior 2, la nuova stagione della serie tv su Sky dal 30 marzo. FOTO Andrew Koji torna a vestire i panni di Ah Sahm nella seconda stagione dell'ottima Warrior, la serie tv targata Cinemax (cioè HBO) basata sugli scritti del compianto Bruce Lee e ambientata a San Franscisco tra il 1878 e il 1879. Da una parte la guerra sempre in agguato tra le principali tong della Chinatown della città, dall'altro le crescenti tensioni sociali tra irlandesi e cinesi, uno scontro in cui gli unici benefici vanno, come spesso accade, ai politici in campagna elettorale. Nei nuovi episodi troveremo un Ah Sahm intenzionato a farla pagare cara a sua sorella: non dimentichiamo infatti che Mai Ling (Dianne Doan) era pronta a lasciarlo morire per mano di Li Yong (Joe Taslim). Come andrà a finire questo scontro tra fratelli? Nel frattempo, Ah Toy (Olivia Cheng) e Chao (Hoon Lee) hanno dei segreti da nascondere a chiunque, specialmente alla polizia. Il diavolo, però, fa le pentole, non i coperchi...

approfondimento Olivia Cheng e Dianne Doan, le protagoniste di Warrior Mentre Lee (Tom Weston-Jones), dopo il pestaggio della scorsa stagione, è sempre più inquieto, Bill (Kieran Bew) è costretto a portare avanti il suo "secondo lavoro" come recupero crediti per i Fung Hai. Intanto, però, c'è da risolvere il caso dello spadaccino cinese...o forse sarebbe meglio dire degli spadaccini? Penny (Joanna Vanderham) gestisce con mano ferma la fabbrica di famiglia, e la cosa irrita parecchio Samuel (Christian McKay), che si trova ancora più tra l'incudine e il martello. Buckley (Langley Kirkwood) lo incalza: dovrà scegliere da che parte stare, e dovrà farlo in fretta. Young Jun (Jason Tobin) scalpita per riconquistare il potere perso dopo l'entrata in vigore degli accordi tra la Hop Wei e la Long Zii, e forse Ah Sahm ha in mente un piano che potrebbe fare al caso loro. Leary (Dean Jagger) porta avanti la sua personalissima guerra contro una politica che non tiene in considerazione i reali bisogno della gente (della sua, ovviamente) e contro i cinesi, colpevoli, secondo lui, della sempre crescente disoccupazione tra gli irlandesi e di un disastroso dumping salariale.