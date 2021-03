The Handmaid's Tale 4, il nuovo trailer della serie con Elisabeth Moss

approfondimento

The Handmaid's Tale 4, il teaser trailer della nuova stagione

Come già si sapeva, e come il trailer conferma, la quarta stagione, che sarà composta da 10 episodi, ricomincerà esattamente dal finale della terza, con June ferita e tratta in salvo dalle sue compagne. Portare la Resistenza a un altro livello, però, si rivelerà molto più difficile e complicato del previsto, ma il personaggio di Elisabeth Moss - che, a quanto pare, a un certo punto sceglierà (di nuovo) consapevolmente di tornare a Gilead - ormai non ha dubbi: non c'è alternativa.

La combattiva ex ancella, infatti, dovrà affrontare non solo i problemi derivanti dalla guerriglia messa in atto contro la teocrazia - che sicuramente ha perso qualche colpo, ma che è ancora fortissima -, ma anche quelli legati al fatto di essere diventata la "nemica pubblica nr. 1," cosa che metterà a dura prova i rapporti stretti fino a quel momento. Senza contare che Hannah, la sua prima figlia (avuta con Luke), è ancora nelle mani del nemico.

Intanto Serena Joy e Fred sono sempre in Canada, e non sembrano molto collaborativi. Nick sicuramente starà dalla parte della sua amata, ma, come ben dice il Comandante Joseph Lawrence, neanche lui potrà salvarla. Ciò che è certo, comunque, è che June non si fermerà, e per un motivo ben preciso: perché lei, e chi combatterà al suo fianco, sono esattamente le persone che lei e le sue compagne hanno aspettato fino a quel momento. Della serie: se nessuno viene a salvarti, significa che è arrivato il momento di salvarti da sola.

Oltre a Elisabeth Moss ritroveremo: Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford, e Sam Jaeger.