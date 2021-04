Physical, il trailer della serie TV con Rose Byrne

“Physical”, cosa sappiamo

Il 18 giugno verranno pubblicati su Apple TV + i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì. In tutto la serie è composta da 10 puntate.

“Physical” è ambientata nella San Diego degli anni ’80 e racconta la storia di Sheila Rubin, interpretata da Rose Byrne, che da casalinga infelice e frustrata trova uno sfogo e molte soddisfazioni nell'aerobica. Ecco la sinossi ufficiale: “Ambientata in un’idilliaca, fragile e soleggiata San Diego degli anni ’80, Physical è una serie dark comedy con episodi di mezzora che segue le vicende di Sheila Rubin, una casalinga tormentata e apparentemente sommessa che sostiene le aspirazioni politiche del brillante e controverso marito. Ma dentro le mura domestiche Sheila ha una sua visione divertente e un po’ dark della vita, che raramente lascia trasparire. Sta inoltre lottando con una serie di demoni personali legati all’immagine che ha di sé… almeno finché non trova sollievo nella più improbabile delle soluzioni: il mondo dell’aerobica. Inizialmente si appassiona solo all’esercizio fisico in sé, ma il vero viaggio di Sheila verso l’emancipazione inizia quando scopre un modo per unire questa nuova passione alla promettente tecnologia delle videocassette, avviando così un rivoluzionario business. La serie racconta la trasformazione da casalinga soffocata e trascurata capace solo di sostenere il marito a forza economica potente e sicura di sé, mentre Sheila pian piano diventa una figura che oggi diamo per scontata, ma che all’epoca era del tutto rivoluzionaria: una lifecoach al femminile”.

Nel cast anche Rory Scovel nei i panni del marito di Sheila, Danny. E poi ancora Della Saba nel ruolo di Greta, Lou Taylor Pucci alias Bunny, Paul Sparks nei panni di Tyler e Ashley Liao come John Breem. “Physical” è prodotto per Apple TV + da Tomorrow Studios. Creato, scritto e prodotto da Annie Weisman, la stessa di Desperate Housewives, che è anche showrunner, “Physical” è diretto da Craig Gillespie, Liza Johnson e Stephanie Laing, che sono anche produttori esecutivi insieme a Marty Adelstein e Becky Clements per Tomorrow Studios, Alexandra Cunningham, John McNamara, Sera Gamble e Byrne.