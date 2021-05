Solos: il trailer della serie tv

approfondimento

La data d’uscita prevista per gli attesi episodi è il 25 giugno 2021 (21 maggio negli Stati Uniti). Gli executive producer sono Sam Taylor-Johnson, Laura Lancaster (dirigerà due episodi) e David Weil, all’esordio dietro la macchina da presa. Sul fronte regia si alterneranno anche Tiffany Johnson e Zach Braff (“Scrubs”).

Solos, trama e cast

“Solos” farà il proprio esordio con un totale di sette episodi, tutti sconnessi tra loro. Storie uniche e autoconclusive. Una serie TV drammatica, che mira a far riflettere lo spettatore sui più profondi significati dei legami umani. Le esperienze dei singoli personaggi saranno poste a esempio globale.

Storie ben differenti sotto svariati punti di vista. Ogni episodio sarà incentrato su singoli personaggi, con dinamiche vissute in svariati tempi e punti di vista. Al centro dello show vi è la grande diversità del genere umano, che fronteggia sfide e sentimenti ben differenti. A tutto ciò, però, si unisce un generale senso d’unità. Ogni episodio mirerà a sottolineare come le circostanze più disparate e i momenti apparentemente isolati, siano in realtà connesse all’interno della grande esperienza umana.

Cosa vuol dire davvero essere umani? È possibile vivere in questo mondo senza sentirsi parte del tutto? C’è qualcosa dentro di noi che ci spinge verso l’altro. È innegabile, per quanto ci si sforzi, a volte, di ignorarlo.

Il primo teaser distribuito dalla piattaforma è alquanto breve. In appena 30 secondi però si presenta il concetto di base dello show: “7 storie, 1 connessione profonda”. Il filmato offre anche una carrellata del ricco cast che ha preso parte a “Solos”.

Il trailer ufficiale, invece, ha proposto uno sguardo ben più approfondito sullo show. È chiaro come le epoche siano differenti, così come le situazioni nelle quali i personaggi si ritrovano. Basti pensare all’episodio ambientato nello spazio. Tutti, prima o poi, proviamo un senso d’angoscia che ci porta a ritenerci totalmente isolati dal resto del mondo, incompresi, dimenticati: “Tutti noi ci sentiamo soli in modi differenti. Nel sentirci soli siamo in qualche modo tutti uniti”.

Il cast è ricco di stelle, a partire da ben tre Premi Oscar. Si tratta di Morgan Freeman, Helen Mirren e Anne Hathaway. Il primo interpreta un personaggio in lotta con l’Alzheimer. La seconda è una donna sola su una navetta spaziale. La terza, infine, è una scienziata che scopre la possibilità di viaggiare nel tempo. Ecco le informazioni a disposizione al momento.

Fanno parte del cast anche Uzo Aduba (vincitrice di due Emmy per “Orange is the New Black”), Anthony Mackie (“The Falcon and the Winter Soldier”), Nicole Beharie (“Sleepy Hollow”), Dan Stevens (“Downton Abbey”) e Constance Wu (“Le ragazze di Wall Street”).