Bosch 7, il teaser trailer dell'ultima stagione: la data d'uscita

Al termine della settima stagione ci sarà spazio per uno show spin-off, che vedrà Bosch al fianco dell’ex nemico Honey “Money” Chandler

Si avvicina l’arrivo dell’ultima stagione di “Bosch”, la settima per il celebre crime drama con Titus Welliver . Lo show, che propone un adattamento delle storie raccontare da Michael Connelly nei propri romanzi, giungerà su Prime Video il prossimo 25 giugno , visibile anche su Sky Q e NOW.

Ad annunciare la data d’uscita è il nuovo teaser trailer pubblicato dalla piattaforma streaming. Otto episodi per porre fine alle avventure di Bosch e, come anticipato, quest’ultimo arco narrativo metterà al centro della trama il celebre motto del detective: “Tutti contano o non conta nessuno”.