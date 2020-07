La Disney annuncia "Luca", un film Pixar ambientato in Italia

Annuncio a sorpresa della Disney Pixar: il prossimo progetto – in uscita nel 2021 – si chiamerà Luca e sarà un film d'animazione ambientato in Italia. Nel post pubblicato su Facebook si legge che il film, diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren, “porterà il pubblico in una splendida città costiera sulla riviera italiana, dove farà la conoscenza di un ragazzo di nome Luca che sta trascorrendo un'estate indimenticabile con i suoi nuovi amici”.

approfondimento

Il film uscirà la prossima estate e porterà la firma dell'italiano Enrico Casarosa: 50 anni a ottobre, uno degli artisti Pixar più quotati (è stato storyboard artist per L'era glaciale, Cars, Ratatouille e Up). Nel 2012 Casarosa ha diretto il suo primo cortometraggio La Luna, che anticipava – come nello stile Pixar – il film Brave. Luca sarà il suo primo lungometraggio da regista e sarà affiancato nella produzione di Andrea Warren, una delle donne Pixar di punta che ha contribuito alla lavorazione di capolavori dell'animazione come Alla ricerca di Nemo e WALL-E. Un piccolo indizio sulla trama, visto che Casarosa è nato a Genova e il comunicato parla di un'imprecisata “costiera”: che sia quella ligure?