In Our Share of Sand di Shalini Adnani, la dodicenne Maya torna in India insieme alla madre per ricongiungersi con il padre, imprenditore attivo nel settore dell’estrazione della sabbia.

La ragazza stringe un legame con Kiran, un giovane operaio. Dopo un tragico incidente, Maya diventa però una testimone fondamentale e si trova divisa tra la fedeltà alla famiglia e il sospetto che il padre le stia nascondendo una trama di sfruttamento, abusi e complicità.

La sabbia, materiale apparentemente innocuo e destinato a scivolare tra le dita, diventa una valuta di potere, profitto e colpa. Il racconto di formazione incontra il thriller morale e la crisi ambientale si introduce nella casa senza bussare.

Toccherà allo sguardo di una bambina tentare di spezzare la catena delle omissioni degli adulti. Anche perché, come spesso accade al cinema e nella vita, i grandi hanno già avuto la loro occasione e l’hanno impiegata piuttosto male.