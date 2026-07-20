Introduzione
Da stasera, lunedì 20 luglio, arriva in prima visione assoluta su la seconda stagione della serie australiana, secondo spin-off di Delitti in Paradiso. Anna Samson torna nei panni dell'ispettrice Mackenzie Clarke, alle prese con nuovi omicidi da risolvere nella cittadina costiera di Dolphin Cove e con una vita sentimentale sempre più complicata. Sei gli episodi in programma, distribuiti su tre serate
Quello che devi sapere
Il ritorno in tv
Il giallo in salsa balneare torna a colorare l'estate di Rai 2. Da questa sera, lunedì 20 luglio, va in onda in prima serata la seconda stagione di Ritorno in Paradiso (titolo originale Return to Paradise), la serie australiano-britannica prodotta per ABC Australia e BBC One che rappresenta il secondo spin-off della longeva Delitti in Paradiso. Dopo il buon riscontro della prima stagione, trasmessa in Italia tra gennaio e febbraio 2025, il pubblico ritrova le atmosfere assolate di Dolphin Cove, immaginaria cittadina sulla costa australiana dove i delitti sembrano non finire mai e dove ogni indagine si intreccia con le vicende personali della protagonista.
La trama della seconda stagione
Al centro del racconto c'è sempre Mackenzie Clarke, brillante ispettrice che aveva lasciato l'Australia anni prima, fuggendo dal suo paese natale il giorno delle nozze e abbandonando all'altare il futuro marito Glenn. Tornata a Dolphin Cove dopo un'accusa di manomissione di prove che ha compromesso la sua carriera alla Metropolitan Police di Londra, la detective si trova ora davanti a un bivio: la nuova stagione si apre infatti con la sua decisione di restare ancora nella cittadina da cui era scappata. Una scelta resa più complicata dalla scoperta che Glenn, nonostante l'imminente matrimonio con un'altra donna, prova ancora qualcosa per lei. Tra un caso e l'altro, le tensioni irrisolte tra i due torneranno più volte a galla, complicando i piani di entrambi.
Il cast
Protagonista assoluta è Anna Samson, attrice nota al pubblico australiano per Home and Away, che presta il volto a Mackenzie Clarke. Accanto a lei tornano i volti della prima stagione: Lloyd Griffith, Tai Hara e Catherine McClements completano la squadra di poliziotti e comprimari che anima la piccola comunità costiera. Un ensemble che mescola i toni leggeri della commedia con la struttura classica del giallo a episodi autoconclusivi, formula collaudata dell'intero franchise.
Il legame con Delitti in paradiso
Il filo che unisce la serie alla casa madre è rappresentato da Jack Mooney, interpretato da Ardal O'Hanlon: l'ex protagonista di Delitti in Paradiso è infatti il superiore londinese di Mackenzie. Ritorno in Paradiso è il secondo spin-off della saga nata nel 2011, dopo Beyond Paradise, e ne trasferisce lo spirito dall'isola caraibica di Saint Marie alle spiagge australiane: casi apparentemente impossibili, un tocco di ironia e un'ambientazione da cartolina. Un universo narrativo in continua espansione, che tra serie originale e derivate ha ormai superato il centinaio di episodi.