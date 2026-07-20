Il filo che unisce la serie alla casa madre è rappresentato da Jack Mooney, interpretato da Ardal O'Hanlon: l'ex protagonista di Delitti in Paradiso è infatti il superiore londinese di Mackenzie. Ritorno in Paradiso è il secondo spin-off della saga nata nel 2011, dopo Beyond Paradise, e ne trasferisce lo spirito dall'isola caraibica di Saint Marie alle spiagge australiane: casi apparentemente impossibili, un tocco di ironia e un'ambientazione da cartolina. Un universo narrativo in continua espansione, che tra serie originale e derivate ha ormai superato il centinaio di episodi.