Tutto il mio folle amore, un road movie alla ricerca del padre

Per l’appuntamento di Lunedì première, arriva in prima visione su Sky Cinema Uno lunedì 3 agosto alle 21.15 il film “Tutto il mio folle amore”. Diretto da Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e Giulio Pranno, è una storia picaresca emozionante che racconta di un sedicenne problematico che si intrufolerà nel furgone del padre naturale, seguendolo in tournée nei Balcani