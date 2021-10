“Bruised – Lottare per vivere” il primo film di Halle Berry come regista e attrice arriverà su Netflix il prossimo 24 ottobre e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick Condividi:

“Bruised – Lottare per vivere” è il primo tentativo di Halle Berry (FOTO) dietro la macchina da presa. La celebre attrice, infatti, esordirà come regista in questo nuovo dramma sul mondo dello sport in uscita su Netflix il prossimo 24 novembre e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

approfondimento Da Monster’s Ball a X-Men, i film più famosi di Halle Berry Halle Berry interpreterà Jackie Justice, una ex atleta di arti marziali miste che, dopo aver lasciato il mondo dello sport, torna sul ring per ritrovare se stessa e dimostrare a tutti che gli sforzi e i sacrifici fatti possono essere ripagati. Nel cast troviamo anche nomi del calibro di: anche Adan Canto, Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko, Lela Loren, Nikolai Nikolaef, Danny Boyd, Jr., Shamier Anderson e Stephen McKinley Henderson. L’attrice-regista ha spiegato di aver lavorato su “Bruised – Lottare per vivere” per trovare un modo nuovo di rappresentare le donne afroamericane sul piccolo schermo. Halle Berry ha voluto iniziare la sua carriera dietro la macchina da presa scegliendo un film che si potesse plasmare sul suo vissuto personale e su un punto di vista che conosce bene; per questo ha deciso anche di esserne protagonista e lavorare, quindi, a 360° su ciò che questa pellicola può e vuole portare agli occhi del pubblico.

View this post on Instagram Un post condiviso da Halle Berry (@halleberry) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie