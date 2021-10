Io sono Babbo Natale, trailer della commedia con Proietti e Giallini

Un film pensato per la coppia Proietti-Giallini

approfondimento

Incontrare Gigi Proietti è stata una fortuna ed un onore, ha detto Edoardo Falcone che è stato l'ultimo regista a dirigere l’artista prima della sua scomparsa. “Io sono Babbo Natale” è stato scritto dallo stesso regista tenendo in mente i due attori che avrebbero interpretato i ruoli principali. Pensato per far esplodere sul grande schermo la coppia Giallini-Proietti, l'autore ha impiantato la storia in modo da costruire due personaggi opposti che troveranno un terreno comune grazie alla magia del Natale. Pensato per riportare le famiglie al cinema, “Io sono Babbo Natale” è una commedia delicata e racconta la storia dell'incontro tra Ettore/Giallini e Nicola/Proietti in una notte piena di mistero. Ettore, rapinatore senza prospettive di una vita onesta, segue Nicola fino alla sua abitazione, piena di giocattoli in modo sospetto: l'uomo rivela al delinquente di essere nientemeno che Babbo Natale, in cerca di rinforzi per le imminenti feste. Da questo momento per Ettore comincia la favola. O forse no?