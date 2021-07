Penguin Bloom, la prima clip del film con Naomi Watts e Andrew Lincoln

Una emozionante storia familiare di riscoperta della vita attraverso l'amore per la natura, tratta dall'omonimo romanzo bestseller tradotto in tutto il mondo di Bradley Trevor Greive

A pochi giorni dalla diffusione nelle sale italiane, dopo una speciale anteprima il 2 e il 3 luglio in occasione delle “Notti Bianche del Cinema”, evento che ha coinvolto 70 sale in tutta la penisola, Lucky Red ha rilasciato una breve clip con alcune immagini in anteprima di “Penguin Bloom”, da noi dal 15 Luglio col titolo “Si chiamerà Penguin”. Il film, tratto dal bestseller internazionale “Penguin Bloom - L'uccellino che salvò la nostra famiglia”, vede l'attrice candidata all'Oscar Naomi Watts impegnata in una intensissima interpretazione.

La vera storia di Sam Bloom

La clip, dalla durata di meno di un minuto, mostra una delle scene più importanti del film: l'incontro della famiglia al centro della vicenda col il piccolo di gazza che cambierà il destino dei protagonisti per sempre. L'uccellino è caduto dal nido e la famiglia è chiamata a prendersene cura, un evento chiamato a cambiare il corso delle cose. “Penguin Bloom” racconta la storia di Sam, una donna che a seguito di un grave incidente è costretta sulla sedia a rotelle. Sam è la mamma di due bambine di cui non riesce più a prendersi cura a causa della forte depressione in cui è caduta. Il ritrovamento fortuito di un piccolo uccellino la spinge a ritrovare slancio e tutta la famiglia beneficia di questa nuova ed inaspettata ventata di vitalità. “Penguin Bloom” è la storia vera di Sam Bloom, una giovane madre la cui vita viene sconvolta da un terribile incidente in vacanza. Il dramma australiano per il grande schermo è diretto dal regista australiano Glendyn Ivin; il titolo è stato presentato all'ultimo Festival di Toronto. Nel cast, oltre a Naomi Watts nel ruolo della protagonista, figurano anche Andrew Lincoln, attore di “The Walking Dead”, e Jacki Weaver.

Ritorno a Sidney per Naomi Watts

Un ruolo intenso, sicuramente tra i più impegnativi nella lunga e brillante carriera di Naomi Watts, attrice pluripremiata, già interprete di numerose parti drammatiche. Quella di Sam Bloom è una storia che l'ha toccata molto da vicino: anche l'attrice, come la protagonista, è madre di due bambini, inoltre, la storia è ambientata in Australia dove la Watts è cresciuta ed ha mosso i primi passi nella recitazione. Il film è stato l'occasione per l'attrice cinquantaduenne che vive stabilmente negli Stati Uniti di tornare a Sidney, città che conserva sempre un posto speciale nel suo cuore. Sul set sono stati impiegati dei veri uccelli, e tutti gli interpreti hanno dovuto familiarizzare con questi docili animali.