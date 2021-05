Sta arrivando nei cinema italiani la pellicola surreale in cui due amici fannulloni trovano nel bagagliaio di un'automobile rubata una mosca gigante. E decidono di addestrarla a rubare cibo e altri generi primari per conto loro, in maniera tale da non dover mai lavorare per guadagnarsi il pane (perché tanto glielo porta la mosca...). Nelle sale dal 17 giugno, ecco tutto quello che bisogna sapere del folle film diretto dal regista francese Quentin Dupieux, meglio conosciuto come Mr. Oizo