"Tutti per Uma", la favola corale per famiglie di Susy Laude

Ecco il debutto alla regia di Susy Laude tra semplicità, purezza e magia. In sala dal 2 giugno un film corale con un tocco femminile. Nel cast tra gli altri Pietro Sermonti, Lillo, Antonio Catania e Laura Bilgeri. L'arrivo di una principessa porterà scompiglio e dolcezza in una famiglia in cerca di serenità

Un film delicato e leggero con i toni della fiaba, adatto a tutta la famiglia e con l'amore come assoluto protagonista perché sono i sentimenti che, alla fine dei conti, muovono il tutto. L'esordio alla regia di Susy Laude è colorato, sorprendente, divertente e artigianale, come dice lei. Arriva in sala dal 2 giugno “Tutti per Uma”. Fantasia e buoni sentimenti, ma anche gag che strizzano l’occhio al cinema muto e attenzione costante ai piccoli dettagli fanno di questa pellicola una piacevole sorpresa, nella speranza di far tornare le famiglie al cinema. Una pellicola orgogliosamente femminile, dove la Principessa non aspetta il bacio del Principe Azzurro e dove anche le femmine amano giocare a calcio con il “rischio” di essere più forti dei maschi.