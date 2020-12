L'attore, tra i protagonisti della pellicola in due parti diretta da Luca Miniero e in prima tv lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema Uno (oltre che in streaming su NOW TV), presenta il suo personaggio in una divertente clip video

Pochi personaggi della tv sono amati dagli italiani come Pietro Sermonti. E se il protagonista di cult indimenticabili come Un medico in famiglia e Boris è tanto apprezzato, un motivo ci sarà sicuramente. Ma la fama dell’attore è destinata a crescere ulteriormente con la prima visione tv di lunedì 14 e 21 dicembre di Cops – Una banda di poliziotti, film di Luca Miniero in onda su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV.

Del resto il suo personaggio, il mitico Nicola O’Sicc, è di quelli destinati a entrare nel cuore degli spettatori. Ma partiamo con ordine, ovvero dalla trama di Cops, action comedy ambientata nell’immaginaria e tranquillissima cittadina salentina di Apulia, dove non avviene mai un crimine. Questa quiete ha però uno scotto, perché il Ministero medita di chiudere il commissariato locale. Al che, i non propriamente efficienti poliziotti si inventeranno una discutibile soluzione: commettere loro stessi i reati.

Il cast del film vede dispiegati talenti come Claudio Bisio nel ruolo del commissario Cinardi, Stefania Rocca nei panni dell’emissario del Ministero Margherita Nardelli e Pietro Sermonti, Giulia Bevilacqua e Francesco Nardelli nei panni dei poliziotti. Tra questi, quello che forse si distingue per inefficienza è proprio Nicola Gargiulo detto “il secco”, così chiamato perché sovrappeso.