Hunger Games, annunciato l'inizio della produzione del prequel

Stando a quanto rilanciato da Deadline , l’inizio delle riprese del prequel non è lontano. Infatti, il magazine ha riportato le dichiarazioni di Joe Drake , Presidente del Lionsgate Motion Picture Group che ha fornito dettagli molto importanti.

Le avventure di Katniss Everdeen hanno entusiasmato il pubblico di tutto il mondo rendendo la saga una delle produzioni di maggior successo di sempre. Ora, l’attesa è tutta per lo spin-off basato sul romanzo Ballata dell'usignolo e del serpente di Suzanne Collins .

approfondimento

10 curiosità su Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte I

Nelle scorse ore Joe Drake ha annunciato che l’inizio della produzione avverrà nella prima metà del prossimo anno, mentre la data di distribuzione sarà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Nessuna notizia per quanto riguarda gli attori che prenderanno parte al film, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere gli sviluppi.