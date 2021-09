Michele Morrone si è fidanzato, chi è Giulietta Borroni

Insieme per le vie di Milano

approfondimento

Sembrano affiatati, Michele Morrone e Giulietta Borroni, alla prima uscita in pubblico. I due sono stati fotografati insieme a passeggio e poi al ristorante. La neo-coppia appare molto in sintonia: nelle foto, comparse sul settimanale “Chi”, lui bacia la ragazza teneramente e quest'ultima ricambia con una carezza. I due sono stati colti dai fotografi in pubblico in centro a Milano in compagnia i alcuni amici. Molto tenere le effusioni tra la neo-coppia destinata a diventare una delle più chiacchierate della stagione. Michele Morrone è stato già al centro del gossip per i suoi numerosi flirt e per il suo avvicinamento a Belen Rodriguez la scorsa estate, quando la showgirl era single e aveva appena concluso la love story con Gianmaria Antinolfi - ora nella casa del Grande Fratello Vip. La giovane e bella Giulietta Borroni ha tutte le carte per far capitolare l'attore di Bitonto.

Michele Marrone, tra i vip Made in Italy con un tasso di popolarità sui social molto alto, ha alle spalle un matrimonio con la stilista libanese Rouba Saadeh. da cui sono nati due figli: Marcus e Brando. Spesso al centro delle cronache per le relazioni vere o presunte, tra cui si annoverano quelle con Elena D'Amario, Cristina Buccino e la sopra menzionata Belen Rodriguez, l'attore cerca di mantenere riserbo sulla sua vita privata per concentrarsi sulla sua carriera internazionale. Recentemente è apparso tra le guest star della serata d'onore dedicata alla première londinese dell'ultimo film della saga di James Bond “No Time To Die” (FOTO).