19 film in uscita al cinema a Novembre 2025. FOTO

19 film in uscita al cinema a Novembre 2025, da Wicked - Parte 2 a Die My Love. FOTO
Un mese ricco di uscite, tra pellicole d'azione, commedie per tutta la famiglia, film d'animazione, storie drammatiche e kolossal. Attesissimo il sequel di "Wicked" a un anno dall'uscita del primo fortunato capitolo del musical ambientato nel Regno di Oz, ma anche molti titoli presentati in anteprima a Venezia, Cannes e Berlino. Per il pubblico nazionale è ora di immergersi nel grande cinema, facendo spazio anche a una manciata di classici da rivedere in sala
A cura di Vittoria Romagnuolo