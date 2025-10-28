19 film in uscita al cinema a Novembre 2025. FOTO

8/19 Walt Disney Pictures via Webphoto

ZOOTROPOLIS 2 - Esce il 26 novembre il nuovo film d'animazione di Byron Howard e Jared Bush, podotto dai Walt Disney Animation Studios e sequel di Zootropolis del 2016. I detective Judy Hopps e Nick Wilde si ritrovano ad indagare sotto copertura per scovare un misterioso rettile che sta mettendo a soqquadro la metropoli dei mammiferi. La popstar Shakira torna per il sequel come doppiatrice e con una nuova canzone originale: Zoo.

Zootropolis 2, il trailer finale del film d'animazione