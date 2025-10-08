A un mese dall’uscita, Predator: Badlands svela il trailer finale il nuovo capitolo di una saga iniziata nel 1987. Firma ancora una volta Dan Trachtenberg, che dopo Prey continua a esplorare l’universo dei Predator. Nelle sale italiane dal 6 novembre 2025, il film della 20th Century Studios promette di essere un appuntamento imperdibile per i fan, grazie anche alla presenza di Elle Fanning nei panni di Thia al fianco di Dimitrius Schuster-Koloamatangi nel ruolo di Dek.

IL TRAILER

Il nuovo trailer di Predator: Badlands mette subito in chiaro il tono del film: “Benvenuto sul pianeta più pericoloso dell’universo, dove ogni cosa cerca di ucciderti”. Le immagini che letteralmente corrono, mettono in scena un mondo selvaggio e spietato, abitato da innumerevoli specie aliene in lotta per la sopravvivenza. Al centro della storia troviamo Dek, un giovane Predator emarginato dal suo clan, costretto a dimostrare il proprio valore affrontando “qualcosa che non può essere ucciso”.

Il film ribalta in parte le dinamiche classiche del franchise, mostrando un Predator vulnerabile, quasi umano nelle sue debolezze e nel suo desiderio di riscatto. Accanto a lui, l’androide Thia, interpretata da Elle Fanning, appartenente alla Weyland-Yutani Corporation, introduce un elemento più emotivo e riflessivo. La tensione cresce con l’apparizione di Tessa, la sorella sintetica di Thia, che condivide il volto dell’attrice ma sembra avere obiettivi molto diversi, aprendo la strada a un confronto tanto psicologico quanto fisico.

Le sequenze d’azione alternano scontri corpo a corpo, panorami alieni e creature colossali. Il trailer suggerisce anche un passato difficile tra Dek e suo padre, che in un flashback lo sconfigge e lo bandisce dalla tribù per la sua debolezza, spingendolo così a cercare redenzione.

LA TRAMA

Ambientato in un futuro lontano, su un pianeta remoto e letale, Badlands segue Dek, un giovane Predator (Yautja) bandito dal suo clan a causa della sua statura ridotta. Durante una missione, Dek salva Thia, un androide della Weyland-Yutani Corporation, e insieme intraprendono un pericoloso viaggio alla ricerca di una creatura leggendaria, descritta come “l’avversario definitivo”. Lungo il cammino, i due si troveranno ad affrontare mostri giganteschi, robot da combattimento e un ecosistema brutale, dove ogni passo può significare la morte. La relazione tra Dek e Thia evolve tra diffidenza e rispetto, fino a sfociare in un’alleanza che seppur fragile si rende necessaria per sopravvivere.

PRODUZIONE E CONTESTO NELLA SAGA

Predator: Badlands è diretto da Dan Trachtenberg e scritto da Patrick Aison, già autore di Prey. Tra i produttori figurano John Davis, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor. Il film si inserisce nel celebre franchise composto da Predator (1987), Predator 2 (1990), Predators (2010), The Predator (2018), Prey (2022), l’animato Predator: Killer of Killers (2025) e ora Badlands, considerato una sorta di chiusura del cerchio narrativo. Non dimentichiamo poi gli otto adattamenti letterari, i dodici fumetti, i 17 videogiochi...