Amy Winehouse, all'asta il suo eyeliner e i suoi costumi di scena

La nota cantautrice britannica Amy Winehouse (FOTO), scomparsa prematuramente nel luglio del 2011 a soli 27 anni, ha segnato indelebilmente la scena musicale internazionale diventando una delle nuove principali esponenti del soul bianco, un genere musicale eseguito anche poi da artiste come Duffy e Adele. Oltre alla conquista delle classifiche mondiali e alla conseguente vittoria di cinque Grammy Awards, con singoli divenuti eterni come Back to Black, Rehab e Love Is a Losing Game, Amy Winehouse è passata alla storia anche per il suo iconico stile rockabilly, una fusione tra l'estetica punk rock, jazz e blues. Tra i segni distintivi di questo stile, c'è anche e proprio il caratteristico eyeliner di Amy Winehouse, destinato ora all'asta.

Gli iconici costumi di Amy Winehouse L’asta, che si terrà all’Hard Rock Cafe di Times Square a New York, potrà essere seguita anche online tramite una live streaming. Si tratta di una vendita che durerà in totale tre giorni, da venerdì 19 maggio a domenica 21 maggio. La moda rockabilly, caratterizzata dunque da elementi glamour a metà tra le tendenze degli anni Cinquanta e le influenze del mondo del rock’n’roll e punk rock, si riflette distinguibilmente nello stile della maggior parte dei costumi indossati da Amy Winehouse. Questi, sono i tanti riconoscibili abiti sinuosi, audaci e dai tratti vintage con cui l’impronta stilistica della cantante è divenuta iconica. Nella collezione che verrà battuta all’asta è anche presente, ad esempio, il noto abito rosa, giallo e rosso che la vincitrice del Grammy Award ha indossato nel video musicale del suo successo F**k Me Pumps del 2004. approfondimento Le prime foto di Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse

Un'asta dal sapore amaro Le immagini della collezione di Winehouse che verrà battuta all'asta, sono state rilasciate in anteprima mercoledì 10 maggio: si tratta perlopiù dei costumi di scena disegnati appositamente per il tour europeo del 2011 dell'artista britannica. Una tournée dal destino amaro, quella del 2011, dal momento che è stata bruscamente annullata dopo una sola esibizione, tenutasi in Serbia: istanti che hanno poi segnato il fatale, triste e irrimediabile destino della vita dell'artista. Precisamente, il 18 giugno 2011, proprio in occasione dell'opening del nuovo tour europeo di Amy Winehouse, la cantante si è infatti esibita davanti al pubblico di Belgrado in evidente e tormentato stato di alterazione, probabilmente provocato dall'abuso di alcol e droghe, dipendenze di cui la cantante soffriva e che ne avrebbero causato, di lì a poco, anche la sua morte prematura. A seguito di questa esibizione, vennero prima cancellati i successivi due appuntamenti europei ma, inevitabilmente, alla fine venne annullato l'intero tour. Un episodio controverso, quello di Belgrado (come tanti, nell'acclamata ma "sofferta" carriera della grande artista), dove Winehouse ha accusato le guardie del corpo di averla fatta salire sul palco nonostante le sue evidenti difficoltà. Quello spettacolo, è stata l'ultima esibizione dal vivo della cantante, che è poi stata tragicamente rinvenuta morta nel letto della sua casa di Londra poco più di un mese dopo. I costumi di scena di quello stesso tour, verranno ora battuti all'asta.