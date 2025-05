È morto a 66 anni Gigi Canu, chitarrista dei Planet Funk

Domenico Gigi Canu, chitarrista e co-fondatore dei Planet Funk, è scomparso prematuramente all'età di 66 anni, come ha comunicato su Instagram il gruppo stesso.

Chi era Gigi Canu

Napoletano classe 1959, Gigi Canu - negli anni Novanta - fondò la band dei Souled Out. Il successo, per lui, arrivò quando il gruppo si fuse coi Kamasutra. Nacquero così i Planet Funk, collettivo destinato a ridefinire i confini della musica elettronica attraverso una miscellanea di suoni dance, rock e pop.

Alla fine del 2000, i Planet Funk - con la voce della finlandese Auli Kokko - lanciarono la hit Chase the Sun. Costruita sulla melodia di Alla luce del giorno di Ennio Morricone, la canzone divenne un vero e proprio fenomeno globale, conquistando le classifiche del Regno Unito, venendo scelta da Sky Sports per i tornei della Professional Darts Corporation, e persino da tifoserie calcistiche in Australia e Inghilterra. Gigi Canu c'era. E c'era anche quando, nel 2011, il gruppo presentò al mondo il suo secondo successo, Inside All the People, cantata da Dan Black. "Volevamo fare qualcosa di diverso, di urgente. Eravamo difficili da definire e non volevamo essere definiti", ha spiegato lo stesso Canu.