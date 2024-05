Festival del Cinema di Cannes 2024, oggi è il giorno di Megalopolis

La terza giornata della 77ª edizione della kermesse cinematografica si apre con due film in Concorso, Bird di Andrea Arnold e l'attesissima anteprima di Megalopolis, la favola epica romana di Francis Ford Coppola. Fuori Concorso c'è invece Twilight of the Warriors: Walled In di Soi Cheang, mentre nella ricca programmazione delle sezioni parallele compare per Un Certain Regard la pellicola I dannati di Roberto Minervini