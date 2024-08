12/15 ©Webphoto

IL SUCCESSO AL FESTIVAL DI CANNES - Apocalypse Now fu presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes del 1979, dove vinse la Palma d’oro (ex aequo con Il tamburo di latta), nonostante il film non fosse ancora completamente finito. Arrivò quindi in sala il 15 agosto 1979 ma solo in una quindicina di sale