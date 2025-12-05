Salvador Plasencia aveva fornito dosi massicce all’attore di Friends. Suzanne Perry, madre dell’attore, e il marito Keith Morrison hanno espresso il loro dolore in una lettera indirizzata alla corte: “Nessuno al mondo poteva ignorare le difficoltà di Matthew”

matthew perry, la prima sentenza del processo sulla sua morte

Emessa la prima sentenza del processo per la morte del celebre volto di Friends. Salvador Plasencia, medico di Malibu, è stato condannato a trenta mesi di carcere. Attesa per le sentenze sulle altre quattro persone coinvolte nel caso. Come riportato da Rolling Stone Australia, il medico ha dichiarato rivolgendosi alla corte: “Ho deluso Matthew Perry. Lo avrei dovuto proteggere. Mi dispiace tanto”.

Suzanne Perry e il marito Keith Morrison hanno espresso il loro dolore in una lettera indirizzata alla corte: “Nessuno al mondo poteva ignorare le difficoltà di Matthew. Questo medico ha infranto i suoi doveri più importanti, sfruttando la vulnerabilità di nostro figlio, incontrandolo di nascosto nel cuore della notte. Per cosa? Per qualche migliaio di dollari?”.

Il padre John Bennett Perry e la moglie Debbie Boyle hanno scritto: “Per uscire dalla dipendenza, aveva bisogno di un tuo ‘no’. Quanto saresti andato avanti a prescrivergli dosi prima di vederlo morire? A quante altre persone hai fatto del male?”.