Morte Matthew Perry, la Regina della Ketamina si dichiara colpevole

LA RICOSTRUZIONE

Matthew Perry era stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles dal suo assistente, Kenneth Iwamasa. L’attore assumeva ketamina su prescrizione medica, ma cinque persone, cioè la “Regina della Ketamina” Jasveen Sangha, i due medici Salvador Plasencia e Mark Chavez, l’amico Erik Fleming e lo stesso Iwamasa erano stati poi accusati di aver fornito all'attore la sostanza sfruttando la sua dipendenza. Secondo gli inquirenti, Perry e Iwamasa avrebbero contattato Sangha tramite Fleming, che avrebbe specificato loro che la donna sarebbe stata solita trattare “con personaggi di spicco e celebrità. Se non fosse roba di qualità, perderebbe il suo lavoro”. Mediante l’intermediazione dei due uomini, l’attore aveva acquistato da Sangha grandi quantità di ketamina, incluse 25 fiale al prezzo di 6000 dollari proprio quattro giorni prima della sua morte. Iwamasa gli avrebbe poi iniettato la sostanza che aveva provocato il decesso. Secondo i pubblici ministeri, tra quelle dosi si sarebbero celate anche quelle che poi considerate letali. Il giorno della morte di Perry, Sangha avrebbe infine detto a Fleming di cancellare tutti i messaggi che si erano scambiati. La “Regina della Ketamina” è stata l’ultima degli imputati a dichiararsi colpevole per la scomparsa dell’attore. Prima di lei, e più precisamente lo scorso giugno, il dottor Plasencia aveva accettato di dichiararsi colpevole di aver fornito all’attore la ketamina, anche se non nella sua dose letale. Il dottor Chavez, Iwamasa e Fleming avevano invece accettato in precedenza di dichiararsi colpevoli di associazione a delinquere finalizzata alla fornitura di ketamina. Finora, nessuno degli imputati è stato ancora condannato. Nel frattempo, nel marzo 2024, le autorità federali avevano fatto irruzione nell’abitazione di Sangha (considerata una figura centrale in questo giro) a North Hollywood, dove avevano rinvenuto un vero e proprio centro di distribuzione di ketamina e di altre sostanze stupefacenti, ribattezzato dagli investigatori "Sangha Stash House". La perquisizione aveva portato al sequestro di più di 80 flaconi di ketamina, oltre a pillole contenenti metanfetamina, cocaina e Xanax. La procura federale sostiene che Sangha abbia rifornito numerosi clienti facoltosi del mondo dello spettacolo sin dal 2019. Figura piuttosto nota in certi ambienti di Los Angeles, la donna era spesso presente ad eventi mondani come i Golden Globe e gli Oscar.