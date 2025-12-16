Il 17 dicembre arriva nelle sale italiane il nuovo capitolo della saga firmata da James Cameron. Dal successo planetario del primo film, nel 2009, fino alle novità di questa nuova uscita: ecco cosa sapere

Torna il mondo di Avatar: mercoledì 17 dicembre arriva nelle sale italiane il terzo capitolo della saga, Avatar: Fuoco e Cenere. Ma cosa era successo nei due film precedenti? E cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova avventura?

Avatar Avatar arrivò nelle sale cinematografiche nel 2009, diretto da James Cameron, affermandosi immediatamente come il film più visto nella storia del cinema. E vincendo gli Oscar per Miglior fotografia, Miglior scenografia e Migliori effetti speciali. Fece conoscere al pubblico il mondo di Pandora: un luogo primordiale coperto di foreste pluviali e abitato dai Na'vi. Il film è ambientato nel 2154. L'ex marine Jake Sully, rimasto disabile in battaglia, accetta di essere mandato sul pianeta Pandora, a 44 anni luce dalla Terra, in una missione di esplorazione, in cambio di un costoso intervento alle gambe. Su Pandora si trovano ricchi giacimenti di Unobtanium, riserve di energia necessarie alla Terra, in emergenza energetica dopo una catastrofe ecologica. L'atmosfera sul luogo è irrespirabile, così sono stati creati degli avatar, pilotati dall'interno della base umana e identici alla popolazione dei Na'vi, che però si ribella alla colonizzazione da parte degli umani. Il compito di Jake, tramite il suo avatar, è conoscere i Na'vi, farsi accettare e raccogliere informazioni per conto del colonnello Quaritch. Durante la permanenza su Pandora, però, Jake si innamora di Neytiri, una Na'vi. Non solo. Scopre le vere intenzioni del colonnello: sterminare i Na'vi. Decide quindi di prendere posizione e di combattere - in un'epica battaglia - per assicurare a Pandora un futuro di libertà. Nelle scene finali, grazie a una speciale cerimonia, Jake lascia per sempre il suo corpo umano e si installa definitivamente nell'avatar Na'vi.

Avatar: La via dell'acqua, il sequel oltre un decennio dopo Lo sviluppo di Avatar - e della storia del pianeta Pandora - era iniziato nel 1994, quando Cameron scrisse un trattato di 80 pagine sul film. Ma ci sono voluti molti anni perché il film potesse realizzarsi, anche perché era fondamentale avere a disposizione le tecnologie giuste. Fin dalla sua uscita, nel 2009, la pellicola è diventata un vero e proprio cult del genere fantascienza. Ma il progetto non è terminato lì. Nel 2022, dopo un'attesa durata oltre un decennio, infatti, è arrivato il sequel Avatar: La via dell'acqua. Sempre diretto da James Cameron, il film è ambientato oltre 10 anni dopo i fatti raccontati nella prima pellicola e ci riporta su Pandora, fra il popolo blu dei Na'vi. Troviamo la famiglia formata da Jake Sully e Neytiri, con i loro cinque figli: tre biologici e due adottati. Saranno tutti costretti ad affrontare un nuovo pericolo che incombe e dovranno capire fino a che punto sono disposti a spingersi per proteggersi a vicenda. Per combattere vecchi nemici - con il ritorno del colonnello Miles Quaritch in forma di Na'vi ibrido - cercheranno anche l'aiuto dei clan vicini, esplorando altre regioni di Pandora. La pellicola si è aggiudicata l'Oscar per i migliori effetti speciali ed è entrato rapidamente nell'elenco dei film con maggiori incassi di sempre.

Avatar: fuoco e cenere E ora, dal 17 dicembre 2025, è la volta di Avatar: fuoco e cenere, sempre sotto la direzione di James Cameron. Il regista, a People, ha spiegato che questa volta vuole "mostrare i Na'vi da un'altra angolazione perché, finora, ho mostrato solo i loro lati positivi. Nei primi film, ci sono esempi umani molto negativi ed esempi Na'vi molto positivi. In Avatar 3, faremo il contrario". In questo film ritroviamo ancora Jake Sully e la moglie Neytiri: sono rimasti con la loro famiglia presso la tribù acquatica dei Metkayina, mentre cercano di superare il dolore per la morte del loro figlio più grande, Neteyam. Incontreranno però un'altra tribù Na'vi, molto diversa e più aggressiva di quelle conosciute finora: si tratta del Popolo della Cenere, contraddistinti da trucchi e accessori di coloro rosso, abili manipolatori del fuoco, e guidati da Varang, leader spietata e violenta. Proprio Varang stringerà un'alleanza con l'antico nemico di Jake, il colonnello Quaritch, che lancerà un nuovo attacco contro Pandora, per colonizzare il pianeta, dato che la Terra sta per scomparire definitivamente. Fra i protagonisti del film troviamo Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) e Stephen Lang (Quaritch). Nel cast anche Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

AVATAR: FIRE AND ASH - ©Webphoto

Le curiosità sul terzo capitolo della saga Il film è stato girato, per la maggior parte, in Nuova Zelanda, con la New Zealand Film Commission ha affermato che il franchise di Avatar ha creato migliaia di posti di lavoro nel Paese nel corso degli anni. Tra le curiosità legate alla nuova pellicola, anche un contributo di Miley Cyrus: la cantante ha infatti scritto - insieme a Mark Ronson e Andrew Wyatt - una canzone per Avatar: Fuoco e Cenere: "Questo progetto ha per me un significato profondo", ha spiegato. "I temi del film, come l'unità, la guarigione e l'amore, risuonano profondamente nella mia anima, ed essere anche solo una piccola stella nell'universo creato dalla famiglia Avatar è davvero un sogno che si avvera", ha aggiunto.