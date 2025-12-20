Giallo Berico 2026: cinema, misteri e il caso del Mostro di Firenze

Sabato 7 febbraio 2026 torna Giallo Berico, la rassegna dedicata al cinema giallo e thriller ideata da Shatter Edizioni. Proiezioni, incontri, musica dal vivo e ospiti cult animano la quinta edizione ai Colli Berici, con omaggi a Lucio Fulci e Lamberto Bava e uno speciale finale dedicato al caso del Mostro di Firenze

Un pomeriggio di brividi ai Colli Berici Torna sabato 7 febbraio 2026, presso la Sala Maggiore di Ponte di Barbarano (Vicenza), Giallo Berico, la rassegna cinematografica dedicata al genere giallo e thriller ideata e promossa da Shatter Edizioni. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione propone a partire dalle 16.00 un programma ad alta tensione tra proiezioni, incontri, musica dal vivo, presentazioni editoriali e stand tematici, confermandosi come uno degli appuntamenti più originali per gli amanti del cinema del mistero.

Tra cronaca, Fulci e l’universo Bava Ad aprire la giornata sarà lo speciale “Satana e cronaca”, con la presentazione in anteprima assoluta del libro Il Diavolo mi è testimone – I casi di cronaca a sfondo satanico che hanno sconvolto l’Italia di Nico Parente, un’indagine critica sui meccanismi mediatici che hanno spesso trasformato satanismo e musica rock in capri espiatori.

Spazio poi all’omaggio a Lucio Fulci, il “poeta della crudeltà”, con una sezione realizzata in collaborazione con Bloodbuster che ruota attorno al libro fotografico Non si sevizia un paperino – Le foto ritrovate, progetto di Shyla N. e Michele Bisceglia, che riporta alla luce rari scatti dal set del film del 1972.

Il percorso prosegue con Lamberto Bava, protagonista ideale di una sezione dedicata alla sua produzione televisiva, attraverso la presentazione del volume Brividi e Fiabe – La televisione di Lamberto Bava, a cura di Marco Chiani, con interventi del critico Gian Giacomo Petrone e dello scrittore e sceneggiatore Antonio Tentori, che guiderà il pubblico nell'immaginario fantastico del regista.